Izračunali koliko korištenje klime u automobilu utječe na potrošnju goriva

Kako bi visoke ljetne temperature bile podnošljivije, mnogi se okreću klima uređajima. Osim u domovima i na radnim mjestima, klimu je uobičajeno paliti i u automobilima. Ipak, potrebno je uzeti u obzir i kako korištenje klime u automobilu utječe na potrošnju goriva. Njemački automobilski klub (ADAC) zbog toga je istražio točne podatke.

Naime, zahvaljujući modernim klimatizacijskim sustavima, utjecaj na potrošnju polako se smanjuje. Potrošnja u prosjeku raste od 10 do 15 posto, no na to utječu i uvjeti u kojima se vozi, prenosi N1.

Primjerice, u gradu će potrošnja biti veća za oko 20 posto, a na autocestama, pri brzini od oko 100 kilometara na sat, za oko šest posto. Najveća potrošnja je kada automobil stoji, odnosno i do 70 posto.

