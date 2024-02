Konstantna debata: Je li Tesla Hrvat ili Srbin? Iznenadili biste se što kažu Wikipedije europskih država

Oko etničkog podrijetla Nikole Tesle vode se konstantne debate. Povijesni kontekst Tesline čuvene izjave o "hrvatskoj domovini i srpskom rodu" krije priču o političkom jedinstvu Srba i Hrvata koja nimalo ne odgovara nacionalistima koji se za njega danas otimaju. Danas je na aplikaciji X osvanulo istraživanje što kažu Wikipedije različitih europskih država o nacionalnosti slavnog izumitelja.

Nikola Tesla's nationality according to Wikipedias in Europe:



🇭🇷 Croatia: Croatian-American inventor of Serbian origin

🇨🇿 Czechia: Serbian

🇩🇰 Denmark: Serbian

🇱🇻 Latvia: Serbian

🇱🇹 Lithuania: Serbian

🇷🇴 Romania: Serbian

🇬🇷 Greece: Serbian

🇵🇹 Portugal: Serbian

🇦🇱 Albania: Serbian…