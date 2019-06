Komunisti i desnica: stop Macronovoj prodaji aerodroma!

U Francuskoj se nastavljaju događati do jučer nevjerojatne stvari. Suprotni krajevi političkog spektra udružili su se i zbili redove protiv namjere predsjednika Emmanuela Macrona da privatizira pariške aerodrome. Prvi put nakon što je bivši predsjednik Nicolas Sarkozy potpisao zakon o referendumu 2008. ulazi se u pokušaj da se prikupi deset posto potpisa glasačkog tijela. Slično, dakle, kao i kod nas.

Dva aerodroma sporna

No, znamo i to, za davanje koncesije na zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman nije bilo referenduma, kao što hrvatskom glasaču nije na raspolaganju online aplikacija gdje može ostaviti svoj potpis podrške. U Francuskoj to imaju, iako organizatori prigovaraju kako se aplikacija ruši. Za raspisivanje referenduma, moraju prikupiti 4,7 milijuna potpisa u sljedećih devet mjeseci.

Macron je prodajom Charlesa de Gaullea i Orlyja, kao i udjela u državnoj lutriji te energetskoj kompaniji ENGIE namjerio namaknuti sedam milijardi eura. Bila bi to najveća privatizacija u francuskoj povijesti novcem od koje francuski predsjednik namjerava namaknuti novac za pokretanje gospodarstva, odnosno investicije kao i pokrivanje dijela državnog dugovanja. Zbog toga se Macrona počelo prozivati za rasprodaju obiteljskog srebra.

Kroz Charles de Gaulle i Orly godišnje prođe više od stotinu milijuna putnika, a prvospomenuti je najveći poslodavac za Saint-Denis, sjeverno predgrađe Pariza gdje je gradonačelnik Laurent Russier, komunist. Ovog je tjedna u zgradi sindikata u Saint-Denisu održan skup na kojem su se uz komuniste i ljevičare iz La France Insoumise okupili i pristaše desne Les Républicains koju je osnovao sam Sarkozy.

Engleska kao primjer

Iako Nacionalno okupljanje Marine le Pen nije pozvano na događaj, stranka je svojim pristašama uputila apel da podrže referendum i potpišu ga. Svi protiv Macrona. U prosjeku će organizatori morati prikupiti 17.000 potpisa dnevno, a dosad je, od 13. lipnja, prikupljeno oko 200 tisuća.

Kao opravdanje svojeg nezadovoljstva planiranom prodajom aerodroma navodi se primjer Heathrowa za kojim Englezi danas žale kao i činjenicom da je puno aerodroma ostalo u državnim rukama. Zastupnik Les Républicains Philippe Dallier rekao je kako žali što je podržao prodaju autocesta, pa sasvim sigurno neće ponoviti istu pogrešku.