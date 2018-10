'Ja sam Hrvat i na to sam ponosan. Ne dam na to i ljuto ću to braniti'

Država mora osigurati zaštitu mene kao pojedinca i mog dostojanstva, ali i da se pobrine da izvršavam obaveze prema državi. Kada zaštitite mene kao pojedinca, onda ste zaštitili moje sve; i hrvatstvo i bošnjaštvo i da budem Rom i vjernik i agnostik i sve ono što je u meni, izjavio je za Pressing N1 televizije Željko Komšić, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Rekao je i kako se nije 'morao' izjasniti kao Hrvat već da on jest Hrvat.

- To je moj izbor, tako sam odgojen i na to sam ponosan. Ne dam na to i ljuto ću to braniti. U čemu se sudara to Hrvat sa bh. identitetom? Ja sam dominantno građanin BiH i u to stane sve moje; i moje hrvatstvo, i krštenje i da budem ateista, agnostik, da navijam za Želju. Tu stane moje sve - rekao je Komšić.

Dodao je kako je vjeran BiH, a ne Hrvatskoj.

- Volim tu zemlju, želim im sve najbolje, ali izvinite ja volim BiH više - rekao je za N1 televiziju.

Pogledajte i video o vojnim avionima F-35: