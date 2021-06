Komšić: Hrvatska ulazi u sukob s NATO savezom

Član BiH Predsjedništva Željko Komšić ocijenio je da Hrvatska ulazi u sukob s NATO-om pošto je predsjednik Zoran Milanović ranije u nedjelju rekao da neće prihvatiti završnu deklaraciju saveza bez da se u njoj spominje Daytonski sporazum i tri konstitutivna naroda.

"Zbog forsiranja prevladanog etničkog koncepta konstitutivnosti naroda, Hrvatska dolazi u sukob s NATO-om", rekao je Komšić kako ga citira Predsjedništvo BiH. Hrvatska nema moć blokirati načela deklaracije, smatra Komšić. "Teško da jedna Hrvatska može zaustaviti ono što je interes NATO-a, k tome zalažući se za ono što nisu NATO i EU standardi", dodao je Komšić.

Po njegovim riječima sadržaj presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi izbornih reformi te dokument Nacionalni program reformi koji je BiH poslala u NATO savez preferira jednakopravnost svih građana. "Sad u NATO-u trebaju odlučiti jesu li im važniji standardi i interesi alijanse, ili antinato i antieuropski standardi dužnosnika iz Hrvatske", naveo je Komšić.

Hrvatske stranke u BiH osporavaju legitimitet Željka Komšića kao hrvatskog člana trojnog predsjedništva tvrdeći da su ga na izborima dominantno birali Bošnjaci. Čelnici 30 članica NATO-a, među kojima i predsjednik Milanović, okupit će se u ponedjeljak na samitu u Bruxellesu na kojem bi trebali donijeti odluke o reformama Saveza do 2030.

Milanović je rekao da neće dati suglasnost za dokument o BiH u kojem se ne spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda. "Ne mislim se vratiti u Zagreb s tim. To pokazuje kakve planove za BiH imaju neki međunarodni krugovi, to preko Hrvatske neće proći. Nisam se mislio time baviti, ali to sada moram reći hrvatskoj javnosti", istaknuo je hrvatski šef države.