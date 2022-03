Kolika će biti cijena života: Najveći izazov pred građanima koji nisu elita niti viši srednji sloj

Udar inflacije neće promijeniti život hrvatske elite u koju su ubraja 40-ak tisuća povlaštenih građana, a osobito među njima neće ni okrznuti živote više od 10 tisuća dolarskih milijunaša koliko ih ima u Hrvatskoj, ali će dobrano pogoditi živote prosječnih građana. Hoće li se život građana dovesti do toga da trebaju biti sretni ako imaju kakav-takav posao, ako mogu uredno otplaćivati rate kredita, režije i kupovati hranu i popiti s prijateljima poneku sve skuplju šalicu kave, ne maštajući pritom o odlasku na godišnji odmor, o ručkovima u restoranu i odlascima na koncerte, kina ili odvođenju djece na rekreativne aktivnosti? I prije rata u Ukrajini i prije inflacije i prije pandemije gotovo polovica hrvatskih građana nije si mogla priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora izvan mjesta stanovanja za sve članove obitelji, iako se odlazak na godišnji odmor smatra civilizacijskim standardom. Ali, očito, ne za većinu naših građana. Cijene nužnih potrepština i energenata divljaju, a plaće stoje i nameće se pitanje kako će živjeti svi oni koji žive samo od svog rada ili niskih mirovina i na kakvu to kvalitetu života mogu računati, da ne spominjemo one najugroženije kojima ni dvije godine nakon potresa nisu obnovljeni domovi?