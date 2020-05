- Nedopustive su povijesne krivotvorine poput one kojom je Viktor Orban nedavno iskazao svoju nostalgiju za Mađarskom do mora, preko Međimurja sve do Rijeke i Dalmacije. Prijatelji i susjedi u izgradnji dobrih odnosa ne smiju imati teritorijalne pretenzije i zalažući se za svoje trebaju znati poštivati tuđe. Podupiremo potrebu normalne komunikacije sa svima, ali kod ovako osjetljivih pitanja treba jasno povući granice i zauzeti čvrsti stav. Mi kao Reformisti oštro se suprotstavljamo svim pokušajima revizije povijesti, a kao što smo to očekivali od ove, tražit ćemo to i od svake buduće hrvatske Vlade. Činjenicu da je za vrijeme NDH dozvoljeno otimanje Dalmacije i Međimurja, što govori o veleizdajničkom karakteru te vlasti, ne smijemo nikad zaboraviti. Sjećanje na ono što nas je naučila povijest, mora biti temelj na kojem ćemo graditi budućnost - istaknuo je povjerenik Regionalnog saveza Reformista sjeverozapadne Hrvatske Tomislav Paljak.

Predsjednica Središnjeg odbora Reformista Sandra Herman dodala je da se Međimurje protiv mađarske okupacije borilo krvlju.

- Međimurje i danas ima snažne veze s mađarskim Hrvatima, te se zalažemo da njihova manjinska prava budu jednaka pravima koja imaju pripadnici mađarske manjine ovdje i u cijeloj Hrvatskoj. Povijesne karte i slike trebaju ostati dio povijesti, a našim maturantima i učenicima trebamo ih tumačiti na takav način da se pogreške iz povijesti ne ponavljaju i u budućnosti - rekla je Herman.