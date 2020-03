Ključni potez protiv zaraze bio je odgoda sajma Viroexpo

Na karti zaraze koronavirusom u Hrvatskoj trenutačno nisu ucrtane samo dvije županije, a to su Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska. Barem do jučer, ondje nije zabilježen ni jedan oboljeli. Usporedbe radi, zaraza buja u obližnjoj Osječko-baranjskoj županiji, gdje je do jučer ujutro evidentirano 26 oboljelih, među kojima je i niz poduzetnika.

Navedene dvije županije svoje su granice ipak nekako uspjele sačuvati netaknutima. Kako?

Nisu na tranzitnoj ruti

– Teško je biti pametan, jer je to sve novo. Svakako smo imali i sreće, ali sreća prati hrabre. Činjenica je da smo povlačili strože poteze i donosili odluke, a ne preporuke, čak i prije nacionalnog stožera – kaže Miroslav Venus, ravnatelj virovitičko-podravskog Zavoda za javno zdravstvo.

VIDEO; Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak o novim žarištima epidemije koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Testirano je dosad 19 osoba iz te županije, 15 je bilo negativno, a preostale četiri su u postupku, no po epidemiološkim pokazateljima, ostat će i dalje na nuli. Ključni im je potez u borbi protiv pandemije bio, smatra, odgoda sajma Viroexpou Virovitici, na kojem su se očekivali izlagači iz 20 zemalja

. – Trebao je trajati tri dana i okupiti više od 30.000 posjetitelja koji se grle, ljube, sjede na poslovnim večerama… Pitanje je kakva bi bila danas situacija da to nismo spriječili. Osim toga, policajci su nam na granicama županije od početka kontrolirali ulaz i izlaz ljudi i aktivno tražili one koji krše samoizolaciju – navodi dr. Venus.

Jedna od neslužbenih teza je i da su izbjegli zarazu jer su slabije prometno povezani, odnosno da im je pomoglo ono što im je inače najveći problem. Virovitica je, kao središte jedne županije, najudaljenija od autoceste.

– Ako ćemo nagađati, možemo i prometnu izoliranost navesti kao razlog, pa i to što smo najsiromašnija županija, ali ja pokušavam stručno tome pristupiti. Imamo i mi vozače kamiona, tu je i tranzit iz Mađarske, pa mi ta teorija i ne drži vodu – odgovara na to ravnatelj.

A da bi svoju negativnu bilancu mogli zahvaliti, među ostalim, baš činjenici što nisu županija na tranzitnoj ruti, stava je njegov požeško-slavonski kolega.

– Specifični smo jer nemamo ni granične prijelaze s drugim zemljama. Naravno, to je jedan od faktora, ne mora biti ključni. Trudili smo se od prvog dana da naši sugrađani shvate ozbiljnoskoronavirusa, jer naša je uloga i da prosvjećujemo. Odgodili smo i proslavu Dana grada, iako je sve bilo spremno – ističe Mato Matijević, ravnatelj požeškog ZJZ-a.

Epidemiolozi budni 24 sata

Na pitanje jesu li njihovi građani možda bili poslušniji, jer su više-manje sve županije slično postupale pa ipak nisu izbjegle zarazu, on odgovara:

– U svakom slučaju, bili su odgovorniji i slušali naše savjete. Primjerice, u samoizolaciji je 448 osoba i samo ih je 19 kršilo te obveze, što znači da je odgovornost na visini – dodaje on.

U krajevima s niskim brojem oboljelih, nameće se i pitanje je li razlog tome eventualno manji broj testiranja.

– Za testiranje su ključni epidemiološka indikacija i simptomi. Testirano je dosad 13 osoba i sve su bile negativne. Naši epidemiolozi su 24 sata na raspolaganju – komentira Matijević.