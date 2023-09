Kijevu otkucava sat: Je li Ukrajina stvarno probila moćnu rusku obranu 'zmajeve zube'?

Ukrajinski generali kažu da su probili prvu crtu obrane Rusije na jugu. BBC je analizirao koliko su ukrajinske snage stvarno napredovale i koji znakovi postoje za daljnje proboje duž crte bojišnice u Ukrajini. Ukrajina je započela svoju veliku protuofenzivu početkom lipnja. Napad je krenuo na tri točke duž bojišnice duge 965 km. Područje jugoistočno od grada Zaporižja daleko je strateški najvažnije, piše BBC. Napad u ovom smjeru prema Azovskom moru, ako bude uspješan, mogao bi prekinuti ruske opskrbne linije koje povezuju ruski grad Rostov na Donu s Krimom. Nije bilo puno napretka na ovom frontu, osim u području oko sela Robotyne i Verbove u regiji Zaporižja.

Ako Ukrajina uspije prekinuti ovu glavnu opskrbnu rutu, onda će Rusiji biti gotovo nemoguće zadržati svoj ogromni garnizon na Krimu koji je anektirala 2014. Unatoč značajnim preprekama, sada postoje potvrđena viđenja ukrajinskih trupa kako probijaju ruske obrambene strukture duž južnog fronta.

VEZANI ČLANCI:

BBC piše da je provjerio devet snimki s društvenih mreža duž prve crte bojišnice kod Verbova. Četiri videa prikazuju ukrajinske snage kako probijaju rusku obranu sjeverno od Verbova. Međutim, ti upadi ne pokazuju da je Ukrajina uspjela preuzeti kontrolu nad tim područjem. Do sada se samo ukrajinsko pješaštvo probijalo, no ne vide se ukrajinska oklopna vozila kako prolaze.

GALERIJA Ukrajinski vojnici bore se protiv agresora

Što sprječava Ukrajinu da brže napreduje?

Moskva je predvidjela ukrajinski napad pa se dala u izgradnju goleme mreže utvrda. Mreža rovova u dvije linije, a iza njih nalaze se daljnje obrambene strukture u tri sloja. Na njima se primjećuju i 'zmajevi zubi' te antitenkovski jarci koji su prokopani kako bi u njima zaglavila neprijateljska vozila. Iza toga su i ogromna minska polja usporavaju ukrajinsko napredovanje. Ova minska polja su jako zbijena, na nekim mjestima postavljeno je i do pet mina u kvadratnom metru.

Prvi pokušaj Ukrajine da napadne kroz njih u lipnju brzo je završio neuspjehom. Kijev je od tada morao pribjeći uklanjanju mina pješice, često noću, a ponekad i pod vatrom.

Ukrajinski tenkovi i oklopna vozila ranjivi su na ruske mine, bespilotne letjelice i protutenkovske projektile. Oni će moći brojčano napredovati tek nakon što se prokrči dovoljno širok put kroz minska polja i kad rusko topništvo tamo bude savladano.

Što je sljedeće s ukrajinskom protuofenzivom?

"Problem koji Ukrajinci sada imaju", kaže dr. Marina Miron s Odsjeka za ratne studije King's Collegea u Londonu, "je dobiti dovoljno veliko mjesto da primi više vojnika". U međuvremenu Rusija šalje pojačanja, a ovo bojište je dinamično, a Rusija bi još uvijek mogla preokrenuti ukrajinska postignuća.

BBC je geolocirao i video snimku ruskog drona koji podupire izvješća da su se njegove elitne zračno-desantne snage, VDV, rasporedile u blizini grada Verbove - potez čiji je cilj popuniti sve praznine nastale ukrajinskom protuofenzivom.

"Ukrajinske snage i dalje se suočavaju s otporom ruskih snaga na bojnom polju", kaže Kateryna Stepanenko, analitičarka za Rusiju.

VEZANI ČLANCI:

"Uz topničku vatru, napade dronovima i ruske obrambene strukture - ruske snage također intenzivno koriste mjere elektroničkog ratovanja koje imaju za cilj ometati ukrajinske signale i upotrebu bespilotnih letjelica", dodaje.

Ruske snage su iscrpljene i vjerojatno demoralizirane nakon tri mjeseca intenzivnih napada, uključujući udare dugog dometa koji ciljaju njihove opskrbne linije. Ako Ukrajina uspije probiti preostalu rusku obranu i doprijeti do grada Tokmaka, to bi ruske željezničke i cestovne rute za opskrbu Krima dovelo u domet njezina topništva. Ako to uspiju, onda se ova protuofenziva može ocijeniti kvalificiranim uspjehom.

To možda neće okončati rat, koji će se vjerojatno povući duboko u 2024., a možda i dulje - ali bi ozbiljno potkopalo ratne napore Moskve i stavilo Ukrajinu u jaku poziciju kada mirovni pregovori konačno počnu. Ali za Kijev sat otkucava. Kišna sezona doći će za nekoliko tjedana, pretvarajući ceste u blato i ometajući daljnji napredak.

Video: Putin srdačno dočekao Kima: 'Jako mi je drago što te vidim