Kerumu bilo smiješno, a Split plaća odštete

S obzirom na to da je počela sezona leda i snijega, nije zgorega podsjetiti na moguće sudske, a onda i financijske posljedice nemara gradskih i općinskih vlasti, tvrtki te (su)vlasnika zgrada i kuća... Tako još uvijek traju parnice koje su pokrenuli neki od više stotina polomljenih Splićana zbog ledene kataklizme 3. veljače 2012. godine kad je palo petnaestak centimetara snijega. Grad Split mora platiti 33.500 kuna neimovinske štete Nives B. (sa zateznim kamatama od 24. srpnja 2014. kad je tužba podnesena pa do isplate), te za tuđu pomoć i njegu još 3150 kuna i 6629 kuna parničnih troškova, dok je odbijena za ostatak do ukupno 80.000 kuna odštete, što još može tražiti putem žalbe na presudu splitskog Općinskog suda.

Slomila nadlakticu

Tužiteljica se poskliznula i pala na zaleđenom i neočišćenom nogostupu na autobusnoj stanici u Ulici Domovinskog rata kad se vraćala baš iz Općinskog suda te je s lomom desne nadlaktice vozilom Hitne pomoći prevezena u KBC Split. Desetak je dana bila na bolničkom liječenju, a zatim 13 dana u toplicama, pa onda na fizikalnoj terapiji. Grad Split tvrdio je kako je za čišćenje snijega odgovornost bila na tvrtkama Cestar i Point te da je tužiteljica sama kriva što je pala. Inače, riječ je o ponovljenom postupku jer je prije tužbeni zahtjev bio odbijen, ali je onda Županijski sud u Velikoj Gorici slučaj vratio na početak. Saslušana su tri vještaka, a psihijatar je zaključio da će tužiteljica zbog ograničenja u funkciji desne ruke “cijeli život ulagati dodatne napore u svakodnevnom funkcioniranju pa je temeljem toga i dao procjenu trajne povrede duševnog integriteta” kao lakog stupnja od 15 do 20 posto.

Gradonačelnik Željko Kerum tih je dana “briljirao”: “Bit ću iskren, meni je to sve skupa malo smiješno, mislim pa što? Ovo je sasvim normalno, daj Bože da ovako bude i sljedeće godine.” Još je komentirao: “Ljudi su nastradali jer nisu kupili zimske gume, lance i čizme. Ljudi nemaju para. U Hrvatskoj za čizme imaju samo oni koji rade u državnoj službi. Ispada da trebaš biti političar da bi imao love. Pao je snijeg i nitko nije kriv. Svatko se snalazi kako zna!” Na kraju je dodao: “Bog je dao snijeg i snijeg je pao! Zadovoljan sam stanjem u gradu, Split je prošao mnogo bolje od gradova u regiji, Europi i šire! Za ozljede građana kriva je država i to zbog velikog poreza na čizme, lance i zimske gume!” tumačio je Kerum, ali nije on sudac – na nesreću Splita. Snijeg je bio danima najavljivan.

Ne zna se koliko je od 549 građana zaprimljenih tih nekoliko dana u KBC Split podnijelo tužbe protiv grada. Tada je ravnatelj bolnice Dujomir Marasović zavapio: “Ako civilne vlasti nisu u stanju urediti život, neka vlast predaju vojsci.” Prve presude donesene su u listopadu 2014., kako je izvijestila Slobodna Dalmacija, a prema tim presudama grad je bio obvezan na isplatu oko 25.000 kuna i ukupno oko 20.000 kuna sudskih troškova.

Odštete i u Zagrebu i Đakovu

Općinski građanski sud u Zagrebu nedavno je dosudio 28.500 kuna neimovinske odštete – za izgubljenu zaradu oko 13.000 kuna, 5000 kuna za imovinsku štetu te 11.882 kune parničnog troška. Sve to morala bi platiti poznata automobilska tvrtka jer je Tomislav H. slomio potkoljenicu kad se poskliznuo ispred njihova prodajnog salona. Općinski sud u Đakovu presudio je da tvrtka zadužena za održavanje gradskih cesta mora platiti 23.850 kuna i 7000 kuna troška jer se u siječnju 2015. Vlatko M. poskliznuo na pješačkom prijelazu i slomio skočni zglob.