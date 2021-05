Aljkav rad, probijeni rokovi, oštećeni automobili...: 'Neka dovedu 100 radnika, završe taj posao i – odu!'

Aljkav rad, probijeni svi rokovi, blato na cesti, zatvorene ceste, oštećeni automobili, ograde, kuće... sve to Karlovčani, stanovnici naselja Dubovac i Borlin zamjeraju tvrtki Euro-Asfalti iz Sarajeva koja provodi rekonstrukciju državne ceste D6 već dvije godine.

Izvođač probija rokove

Rok za završetak rekonstrukcije ceste, postavljanja novih instalacija bio im je 13. lipnja, no nisu ni blizu kraja, pa im je investitor, Hrvatske ceste, produljio rok do kraja godine. Mještanima Borlina, koji već godinama mole da se poštuju rokovi, održali su i mirni prosvjed, a kap koja je prelila čašu bila je činjenica da rekonstrukciju 200 metara ceste ispred Karlovačke pivovare koju su započeli 6. ožujka još nisu niti približno završili, već će te radove završavati od rujna do kraja godine! Po riječima Josipa Škorića, direktora Hrvatskih cesta, to je krajnji rok za kraj radova na kojem će inzistirati.

– Stvarno očekujem da HC kao investitor shvati ozbiljnost situacije. Zašto se izvođaču pa i nadzoru, ništa ne može napraviti, ja stvarno ne znam, ali ovo pokazuje nerazumijevanje situacije na terenu. Čemu produljenje roka; neka dovedu još 100 radnika i 10 strojeva, završe taj posao i odu iz našeg grada – poručio je karlovački gradonačelnik Damir Mandić.

Kaže da su u stalnom u kontaktu s građanima, ali s obzirom na to da nije njihov projekt, ne mogu napraviti više od inzistiranja kod Hrvatskih cesta i Ministarstva na poštovanju rokova.

– Izvođač radova Euro-Asfalti, koji s HC-om imaju ugovor, u ovom slučaju, prema našem gledanju, iskorištavaju situaciju, a HC ih ne upozorava dovoljno na probleme Karlovčana. Obavijestio sam i ministra i direktora HC-a, jednostavno: ja to više ne razumijem! Ostajemo pri onome što smo rekli: nema više razloga za bilo kakvo zatvaranje D-6 nakon ponedjeljka – kazao je Mandić i dodao da je Grad na sanaciju šteta na alternativnim cestama koje se koriste zbog rekonstrukcije D6 već potrošio 5 milijuna kuna.

Isprike ministra Butkovića

– Ispričavamo se svim Karlovčanima na ovoj situaciji, činimo sve da se projekt što prije završi. Činjenica je da me gradonačelnik stalno zove i bori se za to, no nije lako raskinuti ugovor i ući u situaciju u kojoj bi mogli dodatno produžiti projekt – kazao je ministar prometa Oleg Butković u Karlovcu.

I Josip Škorić se u Karlovcu ispričao građanima na nastaloj situaciji i zamolio za strpljenje.

– Ne branim izvođača, ali radovi su u toj fazi da bi raskid ugovora napravio još veću štetu. U ponedjeljak ćemo imati sastanak sa stanovnicima toga dijela grada, posebno zbog oštećenja njihovih objekata, dogovorit ćemo i način sanacije oštećenja – kazao je Škorić i dodao da je i izvođač, koji je iz BiH, bio pogođen koronakrizom i manjkom radnika, pa su stoga i produžili ugovor do kraja godine, no obećao je da je to krajnji rok.

