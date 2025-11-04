Kaos u Belgiji: Zračna luka u Bruxellesu zatvorena zbog drona

Zračna luka u Bruxellesu zatvorena je u utorak nakon što je primijećen dron, objavili su belgijska kontrola leta i zračna luka. "Zrakoplovi trenutačno niti slijeću niti polijeću", rekla je glasnogovornica zračne luke, dodajući da ne može procijeniti koliko dugo će zračna luka biti zatvorena.

Zračna luka u Liegeu, koja je manja od zračne luke u Bruxellesu, također je objavila da je trenutačno zatvorena nakon što su viđeni dronovi. Glasnogovornik belgijske kontrole leta Kurt Verwilligen rekao je da je nešto prije 19 sati GMT (20 sati po srednjoeuropskom vremenu) u blizini zračne luke u Bruxellesu viđen dron zbog čega je zračna luka zatvorena.

Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu morale su u rujnu biti nakratko zatvorene zbog dronova, a prošli vikend dronovi su viđeni i iznad belgijske zračne baze.