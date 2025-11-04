Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PANIKA NA AERODROMU

Kaos u Belgiji: Zračna luka u Bruxellesu zatvorena zbog drona

zračna luka
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
04.11.2025.
u 22:32

Zračna luka u Liegeu, koja je manja od zračne luke u Bruxellesu, također je objavila da je trenutačno zatvorena nakon što su viđeni dronovi

Zračna luka u Bruxellesu zatvorena je u utorak nakon što je primijećen dron, objavili su belgijska kontrola leta i zračna luka. "Zrakoplovi trenutačno niti slijeću niti polijeću", rekla je glasnogovornica zračne luke, dodajući da ne može procijeniti koliko dugo će zračna luka biti zatvorena.

Zračna luka u Liegeu, koja je manja od zračne luke u Bruxellesu, također je objavila da je trenutačno zatvorena nakon što su viđeni dronovi. Glasnogovornik belgijske kontrole leta Kurt Verwilligen rekao je da je nešto prije 19 sati GMT (20 sati po srednjoeuropskom vremenu) u blizini zračne luke u Bruxellesu viđen dron zbog čega je zračna luka zatvorena.

Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu morale su u rujnu biti nakratko zatvorene zbog dronova, a prošli vikend dronovi su viđeni i iznad belgijske zračne baze.
Ključne riječi
Belgija dron zračna luka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja