Kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima? Prognostičari imaju odlične vijesti

I u nastavku ovog tjedna i početkom sljedećega razmjerno stabilno, pretežno suho i sunčano vrijeme te sve manje vjetrovito, a poneki pljusak moguć je samo u četvrtak na jugu Hrvatske. I pritom iznadprosječno toplo, gdjekad i vruće, pa će sljedećih tjedan dana biti jedno od najtoplijih razdoblja ovog dijela rujna u znanoj povijesti mjerenja, javlja glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

"I u četvrtak u istočnoj Hrvatskoj sunčano, ujutro samo rijetko uz sumaglicu i maglu. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 13°C, a poslijepodnevna 27 do 29°C, uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, koji će se osjećati i u još manje oblačnoj središnjoj Hrvatskoj. Mjestimičnu jutarnju sumaglicu i maglu pratit će temperatura od 11 do 14°C, a danju će biti vrlo toplo, onima na suncu i u zavjetrini – i vruće. Prave vrućine, uz 30°C, bit će ponegdje na vedrom sjevernom Jadranu, ali će je djelomično ublažavati bura, uglavnom u noći i ujutro još lokalno jaka, na udare podno Velebita i olujna, uz koju će noć mjestimice biti topla. U gorju i za oko 10°C svježije jutro i kratkotrajno maglovito po kotlinama gdje izostane sjeveroistočnjak, a tijekom dana s vedrinom i ponekim oblakom najviša temperatura zraka bit će od 22 do 25°C.

Bit će podjednaka temperatura mora i najniža jutarnja zraka na srednjem Jadranu, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti malo svježije, premda i dalje razmjerno toplo za početak rujna. Nakon bure, samo ponegdje jake, na udare i olujne, zapuhat će uglavnom umjeren maestral, uz koji će dan biti većinom vruć, ali oblačniji od srijede. Štoviše, postoji i mogućnost gdjekojeg kratkotrajnog pljuska, uglavnom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Još je veća vjerojatnost lokalnih nestabilnosti na jugu Hrvatske, osobito u Konavlima. Uz još ponegdje jaku buru pa umjeren maestral noć će uglavnom biti topla, ipak prevladavajuće sunčan dan vruć, a more većinom umjereno valovito", dodaje.

"U nastavku tjedna stabilno, suho, sunčano, većinom i vedro, u unutrašnjosti do subote uz još često umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, te danju sve češće vruće, ali uz svježe noći i jutra. I na Jadranu noći uglavnom svježije od prošlih, premda još uvijek većinom tople, uz slabiju buru koju će tijekom pretežno vedrih dana zamjenjivati maestral. Bit će i dalje iznadprosječno toplo, većinom i vruće", dodaje Vakula.

Video: Bujične poplave u Grčkoj

Upaljen je žuti meteoalarm duž obale zbog pojačane, mjestimice jake bure. Za Velebitski kanal izdano je narančasto upozorenje.

Kako javlja DHMZ, od petka do nedjelje bit će pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.