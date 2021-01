Kakvo nas vrijeme očekuje idući tjedan? Nakon snijega stiže nova promjena

Kraj siječnja u većini je kontinentalnih krajeva te ponegdje na sjevernom Jadranu pokazao malo svoje hladnoće, a i prvi dio veljače nastavit će u istom hladno - toplom ritmu, u kojem će prevladavati toplina. Hladnije od prosjeka - uz jutarnje temperaturne "minuse" uglavnom na kopnu - bit će samo na početku novoga tjedna, a već od srijede uz jugozapadnjak i jugo slijedi osjetno zatopljenje tijekom kojeg će u mnogim mjestima već jutarnja temperatura zraka biti oko prosječne najviše poslijepodnevne, čak i viša, navodi HRT.

Pritom i dalje posvuda neće biti suho, ali će oborine u većini Hrvatske ipak biti znatno rjeđe i u manjim količinama nego prošlih dana i tjedana.

Ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu dan početi oblačno, ujutro mjestimice uz slab snijeg. Zatim će se sa zapada razvedravati a najmanje sunčanih razdoblja bit će u Podunavlju. Vjetar uglavnom slab, ujutro još ponegdje do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od -2 do 0 °C, dnevna oko 2 °C. U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ujutro mjestimice i maglu. Vjetar slab, a jutro ponegdje hladno, uz temperaturu od -5 do -2 °C, danju oko 3 °C.

Oblaci će se najprije razilaziti na sjevernom Jadranu, pa će tamo sunčana razdoblja biti češća. U gorju više oblaka, osobito u Lici, gdje ujutro još može pasti malo snijega. Bura će u prvom dijelu dana oslabjeti, pa će se i umjereno valovito more smiriti. Jutarnja temperatura od -5 do -1 °C, na obali od 2 do 7 °C, danju u gorju oko 0 °C, na moru od 7 do 10 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, povremeno uz vrlo malo kiše, uglavnom južnije od Splita. Na sjeveru mjestimice umjerena bura, a drugdje duž obale jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, popodne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, u unutrašnjosti niža, dnevna od 9 do 13 °C.

I na jugu Hrvatske promjenjivo, povremeno uz malo kiše, pa i u obliku pljuska, a umjeren će jugozapadnjak do sredine dana oslabjeti. Jutro od 6 do 10 °C, dnevna temperatura od 11 do 14 °C."

"Do srijede će jutra na kopnu biti hladna, mjestimice i maglovita. Zatim jača jugozapadnjak uz pritjecanje osjetno toplijeg zraka, pa će temperatura porasti iznad prosjeka. Kiša je najizglednija u oblačnijim gorskim predjelima, a uz promjenjivu naoblaku malo je može pasti u srijedu i u istočnim krajevima. Na Jadranu će vjetar oslabjeti, osim na jugu Dalmacije, gdje će jugo i dalje puhati, a još u utorak može pasti i malo kiše. Od srijede jugo jača i duž preostalog dijela obale, povremeno će stizati više oblaka, uz kišu uglavnom na sjevernom dijelu, osobito širem riječkom području.", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.