Kako je to moguće, Rusija ima manje zaraženih i od Luksemburga

Rusija unatoč i jutrošnjem povećanju od 270 zaraženih, s trenutno 1534 oboljela od covida-19 i osam smrtnih slučajeva izaziva nevjericu, kako je moguće da ta ogromna zemlja ima sve vrijeme relativno senzacionalnu epidemiološku situaciju, manje zaraženih i žrtava čak i od Luksemburga (više od 1800 i 18 mrtvih, bez danas ažuriranih podataka). Naravno, tajna je i u gustoći naseljenosti jer je lakše virus imati pod kontrolom gdje je populacija raspršena. Ali, to ne umanjuje uspjeh Rusije u borbi s virusom, jer i oni imaju ogromne urbane lokalitete.

Također, jedan od bitnih faktora je i da je inozemna mobilnost stanovnika Rusije u odnosu na ukupan broj stanovnika manja nego u zemljama zapadne Europe, što je uvjetovano značajno slabijim standardom stanovništva pa i u tomu valja tražiti razlog katastrofične situacije u zapadnoeuropskim zemljama i SAD-u, a zasad relativno povoljne u zemljama istočne Europe, Africi i Južnoj Americi. Većini tih zemalja, pa i Rusiji, zajedničko je i da imaju aktualna ili relativno svježa iskustva s ograničenjem sloboda i prava, odnosno stanovništvo je u tim zemljama ipak discipliniranije i poslušnije nego u zemljama s dugom slobodarskom tradicijom. Upravo je to temeljni razlog zašto se virus tako dramatično raširio u SAD-u, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Švicarskoj...

Rusku tajnu uspješne kontrole virusa otkriva i izvješće koje je u petak objavila njihova služba za nadzor zaštite prava potrošača i dobrobiti ljudi, Rospotrebnadzor, o stanju i mjerama koje poduzimaju kako bi spriječili širenje zaraze koronavirusom.

VIDEO: Istraživanja pokazala kako optimalna vlažnost zraka štiti od infekcije virusima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na svim graničnim ulazima uveli su sustav dvostruke kontrole za one koji ulaze u Rusiju koristeći stacionarnu i prenosivu opremu za detekciju temperature. Od 31. prosinca 2019. do 26. ožujka provjerili su 4.890.378 ljudi te su tako identificirali 483 osobe sa znakovima infekcije. Do 1. ožujka iz Italije im je došlo 33.483 ljudi i virus je detektiran kod 56, od 17.874 iz Južne Koreje 13, te od 5577 iz Irana 4. Zračna luka Sheremetyevo je jedina u Rusiji od 1. veljače u koju dolaze zrakoplovi iz Kine, te od 1. ožujka iz Irana i Južne Koreje, te je u tu svrhu pod nadzorom Rospotrebnadzora pripremljen zaseban terminal. Sukladno mjerama ograničenja koje su uvedene, na terminal F od 13. ožujka se prihvaćaju letovi prvo iz nekoliko, a tri dana kasnije iz svih europskih zemalja, a od 20. ožujka iz Velike Britanije, SAD-a i UAE-a.

Svi putnici iz tih zemalja prolaze medicinski nadzor, propitivanje i nadzirani transfer u mjesto boravka, te je takav tretman u Rusiji prošlo 222.873 osobe, i od njih je 26. ožujka još 145.134 bilo u ruskom sustavu kontrole.

Za klinički zdrave pojedince koji nemaju mogućnost za samoizolaciju, postoje 22.443 mjesta diljem Rusije o kojima brine 308 osoba. Sve osobe sa simptomima koje su došle iz zaraženih područja se izolira, hospitalizira i testira na razne patogene, pa i koronavirus. Do 26. ožujka provedeno je 223.509 testova. Od 1. ožujka je njihov stožer za borbu protiv virusa uveo ograničenja za međunarodna događanja, te preporučio da se svuda u zemlji reduciraju sva javna događanja, gdje god je to moguće sva okupljanja i sastanke organizirati u video formatu ili bez gledatelja, te provoditi samo izuzetno važna i hitna događanja. Rospotrebnadzor je provodeći antiepidemiološke mjere ukupno izdao dvije stotine raznih regulatornih i metodoloških odluka i preporuka, te izvještavaju kako se osobita pažnja posvećuje dezinfekciji prometnih čvorišta i vozila, podloga i opreme u ugostiteljskim objektima, te su se odluke o tomu u Rusiji počele donositi još od 24. siječnja kad je širenje zaraze i u Kini još bilo u početnoj uzlaznoj fazi.

Prvi slučajevi koronavirusa u Rusiji pojavili su se 31. siječnja kod dvojice Kineza, 23. veljače evakuirano je osmero Rusa s kruzera Diamond Princess i oni su 8. ožujka izašli iz bolnice, a zaraženi su se počeli otkrivati početkom ožujka i svi su ti slučajevi u početku bili povezani s putovanjima u Italiju, a kasnije i drugim europskim zemljama. Od protekle srijede Rusija ima na dnevnoj razini povećanje broja zaraženih veće od stotinu, a jutros prema izvješću Worldometera 270, što je još uvijek jako povoljno za zemlju od 144 milijuna stanovnika.

Unatoč tomu, čim je u petak dnevni broj dosegao gotovo 200 novooboljelih, odnosno ukupan broj prešao tisuću, Rusija je prizemljila sve inozemne redovne i čarter linije, te odlučila od ponedjeljka zatvoriti svoje granice, za sva vozila, željezničke i pješačke granične prijelaze, a što vrijedi i za morske granice, prema izvješću MoscowTimesa. Jedino Aeroflot nastavlja ograničeni broj letova izvan Rusije. Sljedeći tjedan Vladimir Putin je poslao Ruse na plaćeni odmor kako bi ih zadržao u kućama, te će svi restorani i kafići biti zatvoreni, izuzev onih koji dostavljaju hranu. Ruske su vlasti potvrdile da je jedan član administracije u Kremlju pozitivan na koronavirus, ali glasnogovornik Dmitry Peskov, rekao je da zaraženi nije bio u kontaktu s Vladimirom Putinom.