Kako je pronađena najveća zmija na svijetu? Znanstvenik otkrio detalje: 'Pozvalo nas je pleme...'

Velika vrsta anakonde, za koju se smatra da je najveća na svijetu, uhvaćena je duboko u amazonskoj prašumi Ekvadora, a otkrio ju je tim znanstvenika sa Sveučilišta Queensland.

Grupa znanstvenika, predvođena profesorom Bryanom Fryjem, otkrila je ovu gotovo deset milijuna godina staru vrstu uz pomoć domorodačkog naroda Huaorani (Waorani) dok su snimali seriju "Pole to Pole" s glumcem Willom Smithom, koja se emitira na National Geographicu putem Disney+ platforme, a vodi je dobitnik Oscara.

"Veličina ovih veličanstvenih stvorenja bila je nevjerojatna", izjavio je Fry u priopćenju za medije. "Jedna ženka anakonde koju smo susreli bile je dugačka nevjerojatna 6,3 metra."

A team of scientists has discovered a new species of green anaconda in the Amazon rain forest.



Prof. Freek Vonk has recorded a video of a 26-feet-long green anaconda, believed to be the biggest snake in the world.pic.twitter.com/OpYebSUGAT