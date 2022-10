Kako je nastala zloglasna ruska elitna vojska? Plaćenici ratovali u Siriji, ali posvađali su im se šefovi

Privatna vojna tvrtka Wagner (PMC) započela je kao zajednički projekt GRU-a, ruske Glavne vojne obavještajne službe i ruskog Ministarstva obrane, ali se šef Wagnera Jevgenij Prigožin kasnije posvađao s ministrom obrane Sergejem Šojguom, ispričao je za portal Gulagu.net. bivši plaćenik Wagnera Aleksandar Zlodejev, koji je član skupine od njezina osnutka 2014. godine.

Kako prenosi nezavisni istraživački portal The Insider, Zlodejeva je u PMC pozvao njegov bivši “ratni drug” iz Srbije. On je došao potpisati ugovor na poligon za obuku "Molkino", u blizini sela Molkino u ruskom Krasnodarskom kraju. Riječ je o poligonu Južnog vojnog okruga, gdje su smještene jedinice specijalnih snaga GRU-a.

- U to su vrijeme svi bili primani samo preko poznanstva. Nije bilo oglašavanja, nego su se bivši vojnici međusobno nazivali i usmeno prenosili informacije o regrutaciji -kaže Zlodejev.

Prema Zlodejevu, PMC je u vrijeme kada je on potpisao ugovor bio podijeljen u dvije organizacije – vojnu i administrativnu. PMC se izvorno nije zvao "Wagner", a svi plaćenici potpisali su ugovor s tvrtkom registriranom u moskovskoj regiji.

- Bili su plaćeni u gotovini. Plaćeno vam je 60.000 rubalja (1000 dolara) dok ste bili u bazi. Ako ste bili raspoređeni, onda je to išlo na 130.000 do 150.000 rubalja (2100 do 2400 dolara) - objašnjava Zlodejev.

Plaće su dolazile iz GRU-a. U početku je u formaciji bilo oko 200 ljudi, a kasnije je narasla na 1.500 boraca, kaže bivši pripadnik skupine.

PMC je dobio opremu, oružje i streljivo od Ministarstva obrane, uključujući i bazu br. 51532 10. brigade specijalnih snaga, rekao je Zlodejev. Zapovjedništvo PMC-a, logor i centar za borbenu obuku nalazili su se na susjednim područjima te vojne postrojbe.

- U početku su nam zalihe bile jako dobre. Bilo je izraženo vojničko bratstvo. Zapovjednik je išao s nama na trčanje - prisjeća se Zlodejev. Zapovjednik postrojbe bio je Dmitrij Utkin.

Utkin je od 2013. služio kao zapovjednik 700. specijalnog Spetsnaz odreda druge brigade GRU-a Ministarstva obrane Rusije. Nakon umirovljenja, iz pričuve je radio je za Moran Security Group i sudjelovao u misiji “Slavenskog korpusa" u Siriji. Od 2014. zapovjednik je vlastite postrojbe koja je dobila konvencionalni nadimak “PMC Wagner” prema Utkinovom kodnom imenu Wagner. Utkin je uočen na prijemu u Kremlju u prosincu 2016. u čast “Dana branitelja domovine”.

Kasnije je glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, potvrdio da je Utkin bio prisutan na banketu među pozvanima iz Novgorodske oblasti, budući da je "nositelj Ordena za hrabrost". Međutim, Peskov nije komentirao Utkinovu povezanost s Wagnerom.

Andrej Trošev, jedan od osnivača skupine Wagner, također je došao na poligon Molkino i vodio je sigurnosnu službu, rekao je Zlodejev. Sigurnosna služba je bila povezana sa Saveznom sigurnosnom službom (FSB) i osjećala se napetost između nje i GRU-a, napominje.

Prema Zlodejevu, Troševa su pokušali vrbovati da bude agent FSB-a u Wagner PMC-u. Međutim, FSB nikada nije službeno došao u bazu PMC-a kako bi je pregledao.

Prema Zlodejevu, Jevgenij Prigožin se kasnije povezao s PMC-om, a s njegovim dolaskom došao je i “uredski utjecaj”.

- Trebalo je formirati novu postrojbu. Poslali su nam opis, ali bilo je jasno da su ga napisali službenici. Nije bio u sladu s vojnom znanošću ili tehnikom. U to vrijeme plaće su smanjene i uvedeno je plaćanje s obzirom na sudjelovanje u borbama – prisjeća se on.

Zlodejev nikada nije osobno vidio Prigožina, ali je s njim razgovarao telefonom u Siriji tijekom prve ofenzive na Palmiru. Zlodejev je u to vrijeme bio u sjedištu u samoj Palmiri. Prigožin je, kaže, govorio vrlo pristojno i prvenstveno su ga zanimale žrtve.

- U to vrijeme imao je kodno ime 'Sergej Sergejič' ili 'Nikolaj Nikolaič', ali smo znali da je to on, glavni čovjek” - tvrdi bivši plaćenik.

Više od 200 plaćenika Wagner PMC-a ubijeno je tijekom bitke za Palmiru. Tada su se u PMC-u borili ne samo Rusi, nego i stranci, rekao je. Prisutnost PMC-a Wagner u Siriji nije reklamirana, ali sve kopnene operacije tamo izvodio je isključivo PMC Wagner, rekao je Zlodejev.

Ruski SOF (Snage za specijalne operacije) ponekad je također bio uključen, ali oni su bili više angažirani u gađanju ciljeva i zrakoplovstvu. Plaćenici PMC-a Wagner također su imali propusnice ruskog ministarstva obrane za bazu Khmeimim, prisjeća se Zlodeev.

Prema Zlodejevu, nakon što se Prigožin "posvađao s ministrom obrane, sve je bilo odsječeno. Postalo je jako loše, uključujući i pogoršanje opskrbe. Svađa između Prigožina i Sergeja Šojgua, ruskog ministra obrane, izbila je nakon zauzimanja Palmire, tvrdi Zlodejev, kada je Vladimir Putin pohvalio Prigožina, na Šojguovo razočarenje. Taj je sukob doveo do gubitaka skupine Wagner u blizini plinskih polja Hasham 2018. godine, kaže Zlodejev.

- Tada su borci PMC-a prešli rijeku i počeli preuzimati naftna polja. NATO je tada nazvao Ministarstvo obrane i pitao: ‘Jesu li vaši?’ A Ministarstvo obrane je odgovorilo: ‘Ne, nisu naši.’ I onda su bili napadnuti – ispričao je Zlodejev, prenosi Insider.

Sam Zlodejev odbio je sudjelovati u ratu protiv Ukrajine i dobio je politički azil u Francuskoj.

