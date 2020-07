Kako je najbrži vozač pljačkaša 10 godina uspijevao pobjeći i sucima

Sve se vraća, sve se plaća. Poslovica je to koja se pokazala točnom i u slučaju Željka Vrbata (56), čovjeka s kojim se policija i tužiteljstvo hrvaju više od 10 godina, pokušavajući ga povezati s raznim razbojstvima u novčarskim ustanovama te prepadima na zaštitarske kombije.

Rat između istražitelja i Vrbata dosad je uglavnom prevagivao na stranu Vrbata, no neki dan zagrebačka policija pohvalila se da je završila dugogodišnju istragu kojom je obuhvaćeno više osoba među kojima je i Vrbat, koji je inače trenutačno iza rešetaka. Njega te Jasmina Mujkića (32), Antonija Sedlića (31), Gorana Kovačičeka (35) i Kristijana Čabraju (41) sumnjiči se za 14 oružanih razbojstava počinjenih od 29. travnja 2006. do 11. prosinca 2017. u kojima su se dokopali 12,4 milijuna kuna.

Obiteljski čovjek i otac

Vrbata policija sumnjiči da je sudjelovao u svih 14 prepada, a šest njih počinio je tijekom 2006. i 2007. s Čabrajom i Dubravkom Marinićem koji je 2007. ubijen u prepadu na zaštitare Sokol Marića pred Getroom u Sesvetama. Da je sudjelovao u tom razbojstvu, ni policija ni sud Vrbatu svojedobno nisu uspjeli dokazati, kao što mu nisu uspjeli dokazati ni da je 21. srpnja 2011. sudjelovao u prepadu na tvrtku plemenitim kovinama u Tratinskoj. Za to je razbojstvo nepravomoćno oslobođen, no situacija se sada promijenila jer je policija došla do nekih novih dokaza.

Vrbat je zadnje dvije godine na izdržavanju kazne za jedno od rijetkih razbojstava koja su mu dokazana. Na izdržavanju kazne otprije su Mujkić i Sedlić, a Čabraja i Goran Kovačiček pritvoreni su ovih dana. Za sve njih bio je koban prepad na zaštitare Mediteran Securityja u prosincu 2017. Zbog tog prepada Vrbat je u veljači 2019. osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, a cijela skupina, koju je on, prema navodima optužnice, vodio, ukupno je osuđena na 23 godine zatvora. U tom razbojstvu, Vrbat je radio ono što i u svima ostalima – najbolje i najbrže vozio je vozilo za bijeg. Upravo po tome je najpoznatiji u kriminalnom, ali i policijskom miljeu te su mu vožnja vozila za bijeg, kao i blago šepanje, s godinama postali zaštitni znak. Policija Vrbata, kojeg inače zovu Šepo ili Švicarac, smatra opasnim i beskrupuloznim, no svojim (ne)djelima postao je svojevrsna legenda među zagrebačkim razbojnicima.

Stoga ne čudi da gotovo 10 godina na području Zagreba i okolice nije bilo oružanog prepada na zaštitarske kombije u kojima on nije sudjelovao. Rodom je iz Dervente, sudjelovao je u Domovinskom ratu, a prijatelji su ga opisivali kao strastvenog kockara koji se svojedobno bavio preprodajom razne robe. U brojnim sudskim postupcima koji su protiv njega manje-više bezuspješno vođeni, navodio je da živi od mirovine koja iznosi 3600 kuna. I dok je za policiju i tužiteljstvo Vrbat beskrupulozni razbojnik, za uži krug svojih prijatelja on je obiteljski čovjek i otac dvoje djece. Paradoks je cijele te priče da mu je kaznena evidencija godinama bila potpuno čista, iako su ga policija i tužiteljstvo uporno sumnjičili i optuživali za razna razbojstva. No optužnice nisu prolazile na sudu jer su sudovi smatrali da protiv Vrbata nema dokaza.

Oslobođen je tako za već spomenutu pljačku Getroa u Sesvetama, u kojoj je Marinić ubijen, a Čabraja ranjen tijekom razmjene vatre sa zaštitarima. Vrbat je pobjegao u BiH. Kasnije je tvrdio da nije pobjegao već se samo sklonio. To sklanjanje trajalo je tri i pol godine, prije no što se vratio u Hrvatsku i sjeo na optuženičku klupu.

“Kralj razbojnika” uhvaćen

– Nisam to napravio i nemam što reći – branio se Vrbat u tom, ali i u drugim razbojstvima. Zbog razbojstva je 2010. bio uhićen i u Odžaku, BiH, jer suga sumnjičili da je sudjelovao u pljački poslovnice Hypo banke u Orašju. No na koncu je tamošnje tužiteljstvo odustalo od optužbi protiv njega, a on se vratio u Hrvatsku kako bi mu se sudilo zbog slučaja Getro. Tijekom suđenja doveo je alibi-svjedoke koji su tvrdili da je u vrijeme prepada bio u teretani i lokalnom kafiću. Zbog nedostatka dokaza oslobođen je 2011., no presuda je ukinuta. No Vrbat je oslobođen i na ponovljenom suđenju 2014. i ta je presuda postala pravomoćna.

Na zagrebačkom Županijskom sudu protiv njega je vođeno još nekoliko postupaka, u kojima je uglavnom oslobođen krivnje. I to je tako išlo sve do prepada na kombi Mediteran Securityja u prosincu 2017. u zagrebačkom Borovju. Dotad neuhvatljiva vozača za bijeg i “kralja razbojnika” kako su ga još titulirali u podzemlju, policija je uhitila nakon potjere u kojoj je sudjelovao policijski helikopter te specijalna i interventna policija. Vrbat je od tada iza rešetaka, a tragovi iz tog razbojstva malo manje od tri godine kasnije policiju su doveli do novih dokaza, koji bi, ako ti dokazi na kraju budu pretvoreni u optužnicu, Vrbata mogli dulje vrijeme ostaviti u Remetincu.