Kako je moguće graditi bespravno: Zna se koliko je hobotnica ilegalnih graditelja raširena i jaka

Ono za što su mnogi mislili da su tek puste priče i prijetnje, dogodilo se početkom ožujka na makadamskoj cesti u Rovinju – gromoglasnu buku bagera nadjačao je još glasniji zvuk urušavanja kuća koje su vlasnici izgradili bez ikakvih dozvola na poljoprivrednom dobru; onako, po vlastitoj želji. Uslijedio je šok, iako su svi investitori od prve ilegalno postavljene cigle znali da nikada neće moći ozakoniti konkretnu građevinu i iako su rješenje o rušenju bespravne gradnje u rukama držali podulje vrijeme. A onda je uslijedila i uobičajena hrvatska retorika – pred kamerama su se pojavile rasplakana samohrana majka koja tvrdi da joj je to jedini dom, a onda i otac s dvojicom sinova koji se javno, bijesan, pita je li se on kao hrvatski branitelj za to borio! Uskoro lokalni mediji otkrivaju i da samohrana majka i nije baš samohrana te da je njezina obitelj na isti, ilegalni način sagradila već tri kuće. Čuli su za rušenja i ostali pa je tako jedan ilegalni graditelj na području Poreča ogradio svoju kuću na šumskom području i pred ulaz postavio visoko na stup hrvatsku zastavu!