Kakav gaf Elona Muska - zbog prvoaprilske šale gubi milijune!

I dok se dioničari nadaju da Elon Musk ima plan za spas kompanije koja je u gubitku, on se ovog prvog aprila na Twitteru malo našalio i digao prašinu u javnosti. Objavio je bankrot. Upravo su ga te šale i koštale. Dionice kompanije su na burzi pale.

Prvo je Musk tijekom dana objavio kako ima važnu novost. "Unatoč naporima da prikupimo novac, uključujući i masovnu prodaju uskršnjih jaja, žao nam je ali moramo prijaviti da je Tesla u potpunosti i totalno bankrotirao. Toliko smo bankrotirali, da nećete povjerovati", napisao je. Nakon toga je objavio fotografiju na kojoj u "nesvijesti" leži uz svoj automobil Tesla 3. Na sebi je imao natpis "Bankwupt" i bio je u suzama.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



