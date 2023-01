Kada trenirani da ruše i osvajaju uče upravljati na živim ljudima

Dobili su izbore i sad, izgleda, ne znaju što će s tom vlašću. Što im se i zašto dogodilo? Najupečatljiviji podatak o tom savezu, Možemo, golema je količina novca koja se kroz tu mrežu vrtjela prije osvajanja vlasti. To je ekipa koja je sustavno aktivistički školovana i koja je podupirana i izvana kroz razne forme. Njihova je zadaća bila da u Hrvatskoj dođu na vlast. I kada su zauzeli Zagreb, pokazalo se da ih nitko nije trenirao, a niti su oni znali kako upravljati kada dođeš na vlast. Kaos u Zagrebu upravo razobličuje takav model, gdje su naši momci i djevojke naučili aktivistički posao, no nisu istodobno naučili raditi i to se sada pokazuje kao istočni grijeh takvih politika. Oni su birani emocijama birača koji su željeli promjenu pod svaku cijenu. Sada se vidi da ekipi manjka neko poduzetničko iskustvo i da bez tih znanja i vještina od teoretiziranja i ideologiziranja u praksi ne možeš očekivati apsolutno ništa. Naprotiv, kad u politiku ulaziš kao čovjek koji je bio poduzetnik, koji je sam morao zarađivati, kad strepiš svakog mjeseca hoćeš li moći isplatiti plaću sebi i radnicima, pa popušiš i propadneš, opet se digneš pa naučiš koliko je ta kuna, i euro, zapravo velika, onda ćeš znati i što raditi kada pobijediš na izborima. Naravno, ne može se kod nas zakonom zabraniti ljudima koji nikad samostalno u životu nisu radili i zaradili da se kandidiraju na izborima. A birači imaju slobodu birati svakog, bilo kakvog, pa i nikakvog. Pa Možemo postane ne možemo.