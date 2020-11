'Kada kolabira zdravstveni sustav i ljudi se neće moći liječiti, onda će se promijeniti i ovi koji se smiju'

Prof. dr. Ivan Đikić komentirao je cjepivo koje proizvode BioNTech i Pfizer te ustvrdio kako, prema trenutnim informacijama, ono ima 94-postotnu djelotvornost te samo blage nuspojave, kao i cjepivo protiv gripe.

"Planirali su proizvesti 10-tak milijuna do kraja ove godine koje će dati samo onima koji su u prioritetnoj grupi 1, a to su rizične grupe u manjem broju populacije po svijetu, ali ono što je njihovo predviđanje je da će do kraja 2021. moći proizvesti 1,3 milijarde cjepiva koje će biti distribuirano po cijelom svijetu", rekao je Đikić za N1 televiziju i rekao hoće li cjepivo biti obavezno i dostupno.

"Za sada su sva predviđanja da cijepljenje neće biti obavezno, nego će biti volonterski i u tom trenutku ćete vidjeti koliko je u biti zrelost naših društava, kolika je točnost informacija i koliko se te informacije mogu prezentirati ljudima. Obaveza je sustava, država, lokalnih jedinica da nađu prave sustave kako distribuirati, skladištiti i davati cjepiva ljudima koji se žele cijepiti u pravo vrijeme. Za sada se čini da će Europa imati nekoliko vrsta cjepiva i to preko 100 milijuna različitih vrsta cjepiva, tako da vjerujem da će građani ne samo Europske zajednice, nego i u regiji dobiti dovoljan broj cjepiva za one koji se žele cijepiti i da će moći osigurati pravilno cijepljenje, mislim pri tome i na skladištenje i distribuciju", rekao je.

VIDEO Ivan Đikić: "Ne smijemo ignorirati virus. Treba povećati broj cijepljenja protiv gripe."

"Svaka zemlja će morati naručiti svoja cjepiva. Europska zajednica je platila ta cjepiva stotine milijuna, čak i milijarde su uložene u različite vrste cjepiva. Ali, ono što je napravljeno i to je uistinu lijepo kod ove krize, da su najbogatije zemlje uložile puno novaca da se cjepivo pripremi, napravi. Cijena cjepiva će biti dosta niska. Predviđa se da će AstraZeneca/Oxford biti oko 10 eura, kod Pfizera se govori oko 20 dolara, vidjet ćemo točno cijene kad budu gotove. Morate shvatiti da su to uistinu minimalne cijene s obzirom na ono kolika je vrijednost i koliko je uloženo u to", tvrdi.

Rekao je i što je potrebno kako bi se spriječio porast broja oboljelih i umrlih dok cjepivo ne bude dostupno. "Uvođenje bilo kojih mjera, strožih, blažih, restriktivnih će djelovati jedino ako ih pravilno komuniciramo građanima i ako ih većina građana primjenjuje. Ako se te mjere neće primjenjivati, onda ćete imati takozvane rupe u obrambenom sustavu. Kroz te rupe će vam se virus i dalje širiti i koliko ćemo mi napraviti restrikciju i oštećenja kretanja i okupljanja i gospodarstva te mjere neće biti djelotvorne. Zato je izrazito važno, prije nego što se mjere unesu u primjenu, moramo o tome unaprijed obavijestiti, transparentno i jasno i s pravilnim i stručnim informacijama sve građane, treba ih se motivirati da shvate unutar dva do tri, četiri tjedana – moramo se pridržavati ovih mjera da bismo postigli ovaj cilj. A cilj mora biti definiran numerički: moramo smanjiti broj zaraženih tjedno, u prosjeku ispod 1000 ili ispod 2000; broj umrlih mora pasti ispod 20 ili 30 i tako ćete vidjeti koliko će građani djelovati", tvrdi i dodaje:

"Što je veći postotak koji se pridržavaju to je bolje, shvaćam da imate puno ljudi koji se ismijavaju, ali to će vam trajati sve do onog trenutka dok ne kolabira zdravstveni sustav, kad se više ljudi neće moći liječiti, kad više u bolnicama neće moći dobivati njegu za bilo koga jer će biti pretrpane, kad će vidjeti u Bosni Bergamo koji se dogodio ili će vidjeti New York koji se dogodio, gdje su ljudi umirali na cesti. Onda će se promijeniti i ovi koji se smiju. Ali to nije plašenje ljudi! Najvažnija stvar je ne plašiti ljude! Ali ovo je projekcija na temelju zdravstvenih podataka", rekao je.