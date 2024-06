'Kad vidim umjetničko djelo i poželim ga, znam da je moje. Biram instinktivno, bez obzira na cijenu, slično kao ljubav'

Neki ljudi na društvenim mrežama podržavali su pokolj Židova. Za mene je to bila crvena zastavica. Stvarnost me lupila u glavu: 'Probudi se. Svijet se nije promijenio'. Ali ono što se promijenilo jest to da sada Židovi imaju Državu Izrael, mi smo neustrašivi i neslomljivi