SUSTAV REAGIRA KASNO, RAZLIČITO ILI NE REAGIRA

Kad se nagrađuje moć, poniženje, agresija, djecu učimo nasilju

Autor
Ivica Beti
25.11.2025.
u 18:23

Zaštita najmlađih u Hrvatskoj na najnižoj je razini u četiri desetljeća, tvrde stručnjaci, koje zabrinjava porast nasilnosti

Prije se u crnim kronikama čitalo o tučnjavama mafijaša, mlatili su se "dečki s Knežije" i slični, a danas se maskirani na gradskim ulicama tuku tinejdžeri, "dobra djeca", klinci s kojima "nikad nije bilo problema". Javlja se strah da će vas zaskočiti netko zakrabuljen kojem smeta ako navijate za krive ili govorite krivim dijalektom. Tuku se srednjoškolci koji dobivaju mjere nadzora kretanja i zabranu napuštanja doma, a na nogama oko bijelih Nikeovih ili Adidasovih čarapa, koje su nekako još u trendu, nose elektroničke narukvice. Na društvenim mrežama, poput stranice Hooligans.cz, objavljuju se snimke sukoba između maloljetničkih navijačkih skupina, pale se eksplozivne naprave blizu škola, 14-godišnjaci dogovaraju susrete preko Snapchata, ne da bi razmjenjivali sličice, nego palice. Ma djeca ko djeca, toga je uvijek bilo, odmahuju neki upirući prstom prema medijima, društvenima i "klasičnima", jer danas se sve snima i objavljuje, a nekad, kad nije bilo interneta, vijest o tučnjavi ne bi izašla iz kvarta ili sela. O tomu se nije izvještavalo u dnevnicima i gledalo na Hooligansu. Drugi pak kažu da nasilje eskalira i izaziva tihu jezu. Žmirili ili ne, podaci Ministarstva unutarnjih poslova su jasni – lani je broj kaznenih djela čiji su počinitelji maloljetnici bio veći 19,4 posto, ukupno 2944. Kaznenih djela nanošenja tjelesnih ozljeda bilo je pet posto više, nanošenja teških tjelesnih ozljeda 54 posto više, sudjelovanja u tučnjavama 140 posto više, javnog poticanja na mržnju 66 posto više, teških krađa 38 posto više, razbojničkih krađa 28 posto više, prijevara 338 posto više, iznuda 94 posto više, prisila prema službenim osobama 87 posto više, krivotvorenja isprava 66 posto više, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom bilo je dvostruko više, krivotvorenja novca čak devet puta više... Gotovo sve stavke u MUP-ovoj tablici bile su u plusu s postocima u usporedbi s onima 2023.

Ključne riječi
Gordana Buljan Flander Lana Petö Kujundžić Vršnjačko nasilje Nasilje Sanja Pahel

