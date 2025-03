Jure Zubčić: 'HDZ-u sam smijenio dva direktora, a za razliku od Bilavera ja nisam instaliran iz Zagreba, ja ovdje živim'

Jure Zubčić kandidat je SDP-a za zadarskog župana. Zašto misli da bi SDP s njim na čelu mogao smijeniti “oduvijek” vladajući HDZ, ovaj poznati zadarski SDP-ovac obrazlaže za Večernji list.

Netipičan ste političar. Jeste li se spremni iz aktivizma i prokazivanja afera prebacit u “fotelju”?

Apsolutno. Osim otkrivanja afera, mnogo puta sam tijekom ovog mandata i predlagao načine kako bolje upravljati sustavom. Kad ova aktualna, zatvorena vlast nije slušala, uvijek sam našao način kako uvesti promjene. Dat ću vam trivijalan primjer poput snimanja i javnih objava sjednica Skupštine, Želim biti sljedeći župan Zadarske županije upravo zato da implementiram ideje koje je HDZ sustavno odbijao, a uglavnom se temelje na većoj odgovornosti.

Pitam Vas zbog toga jer jedno je otkriti afere, a drugo upravljati sustavom?

Za otkrivanje nekih od tih afera trebalo je detaljno analizirati javno dostupne dokumente što dokazuje da vrlo dobro razumijem sustav lokalne i regionalne samouprave. Otkrivanjem afera poput Ljoka resorta ili marine u Sv. Filip i Jakov dokazao sam da znam kako sustav treba funkcionirati i kako njime treba upravljati. Fascinantno je da HDZ pokušava meni osporiti da li znam upravljati sustavom, a upravo su oni ti koji su rodonačelnici aktualnog štetnog i naopakog sustava upravljanja. Tijekom proteklog mandata sam im smijenio dva ravnatelja i direktora zbog afera što samo dodatno dokazuje da su u mnogim sferama sustav podredili vlastitim parcijalnim interesima, a ne javnim interesima kako bi trebalo biti.

Po čemu je to uopće županija bitna za kvalitetniji život građana. Nadležnosti ima, ali koja joj je zapravo odgovornost i u čemu to županija samostalno odlučuje i dokazuje decentralizaciju?

Primarna zdravstvena skrb je u direktnoj nadležnosti županije, a to je sustav koji je pred kolapsom. Svakodnevno svjedočimo pričama roditelja koji ne mogu upisati djecu kod pedijatra jer ih nedostaje pa plaćaju skupe privatne preglede. Taj segment javne usluge značajno utječe na kvalitetu života građana. Nedostatak liječnika bit će primarni problem s kojim ću se uhvatiti u ovom mandatu. Županija, također, donosi i prostorni plan višeg reda kojim može određivati smjer razvoja pojedinih područja, što također utječe na svakodnevni život naših sugrađana. Ne smijemo zaboraviti niti da je županija osnivač svim srednjim školama i osnovnim školama izvan grada Zadra. Mnogo je toga, ali činjenica da ljudi na vide nadležnosti županije u svom životu je direktan dokaz koliko je dosadašnja županijska uprava radila loše.

Što vi kao eventualni župan možete napraviti u Zadarskoj županiji. Koje probleme riješiti kako građanima poboljšati standard, prava…

Rekao sam već - urediti sustav primarne zdravstvene skrbi. Mislim se uhvatiti u koštac s neredom na pomorskom dobru koje je u ingerenciji županije. Svakako mislim promijeniti i odnos prema općinama i gradovima u Zadarskoj županiji. Dosad je HDZ licemjerno birao projekte po općinama koje će sufinancirati isključivo po kriteriju podobnosti HDZ-u. Time su jasno podijelili ljude na građane prvog i drugog reda, a načelnike doveli u pat poziciju. To ne smije više biti tako. Županija mora biti podrška općinama manjeg fiskalnog kapaciteta, bez obzira iz koje stranke dolazio pojedini načelnik.

SDP gotovo nikad u Zadarskoj županiji nije ostvario značajan rezultat. Što je razlog tome i zašto dosad ljudi nisu dali glas vama, a HDZ-u, aferama, prozivkama, usprkos ipak jesu?

Činjenica je da je na lokalnoj razini bilo čelnika SDP-a koji su gledali kako ostvariti svoju političku karijeru izvan Zadra i županije, i zaboravili na sve kad bi prešli Sv. Rok. O tome sam dosad javno govorio i govorit ću. Naravno da su birači na neki način to kažnjavali, a koruptivni dio HDZ-a to iskorištavao. Zato i idem u ovu utrku. Ovo je i moja županija i u njoj živim i prije svega mi je politički cilj u njoj djelovati jer znam da mogu i želim bolje. HDZ je trenutno posvađan zbog parcijalnih interesa pojedinaca koji žele uzurpirati vlast. Naša je veličina što smo o lošim odlukama SDP-a govorili, dok su oni šutjeli štiteći vlastite ljude umočene u afere.

Je li nešto i do SDP-a po tom pitanju i što se promijenilo?

Rekao sam, sigurno je i do SDP-a. To smo i promijenili u 4 godine. Politički Zagreb zanima me u smislu potpore projektima u našoj županiji, a ne, kao mnogim pojedincima u svim strankama samo sredstvo za ostvarivanje osobnih političkih ambicija. Moj prioritet je sredina u kojoj živim i nema ničeg ispred interesa mojih sugrađana, pa ni stranačkog interesa, i to sam dokazao. HDZ i njegovi kandidati, time se ne mogu pohvaliti.

Kakvo je stanje u županiji pod HDZ-om i kako komentirate HDZ-ovog kandidata za župana Josipa Bilavera, pa i druge protukandidate?

Josip Bilaver posljednjih 20 godina ne živi ovdje. Sam je rekao da se njemu “ne da biti župan”. Zato je i pristao biti Plenkovićev kandidat, instaliran iz Zagreba. Mene su za kandidata odabrali ljudi koji ovdje žive. Uostalom, kako je njegov stranački kolega rekao - sigurno ga znate, on često dolazi ovdje. S druge strane, ja ne dolazim, ja ovdje živim.

