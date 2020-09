Junaka ‘Hotela Ruanda’ uhitili pod optužbama za terorizam

O genocidu u Ruandi koji se dogodio 1994. godine, u kojem je nestalo i do milijun ljudi, sigurno bismo znali bitno manje da nije bilo filma “Hotel Ruanda”. U tom filmu snimljenom 2004. prikazuje se zbivanja oko Hôtel des Mille Collines, hotela u belgijskom vlasništvu u glavnom gradu Kigaliju kojim je upravljao Paul Rusesabagina, pripadnik Hutua, većinskog naroda Ruande. No nevjerojatna događanja u toj nekadašnjoj belgijskoj koloniji dovela su u pitanje ne samo njegova uvjerenja nego i živote najbližih mu. Supruga mu Tatiana pripadnica je manjinskog naroda Tutsija, koji je izložen genocidu razmjera kakvi nisu viđeni od Drugog svjetskog rata. Zbivanja u Ruandi, može se reći, nadmašila su tragediju koja se istodobno odvijala ovdje kod nas.

Kritike vlasti

Film o priči Paula Rusesabagine imao je tri nominacije za Oscara, a glumac Don Cheadle, koji ga je tumačio, ostvario je jednu od svojih najboljih uloga. A ne treba pogađati zašto. Izuzetno snažan film o borbi jednog čovjeka za živote drugih u uvjetima kada jedna zemlja biva ostavljena od sviju napravljen je po sasvim istinitoj priči. Rusesabagina je uspio spasiti živote 1268 izbjeglica koji su pronašli utočište u njegovu hotelu, kao i vlastitoj obitelji. Uspjelo mu je to unatoč korupciji, neodlučnosti i nemoći svijeta da učini nešto kako bi se genocid zaustavio, a pri tome nije gledao spašava li Hutue ili Tutsije.

Nakon rata Rusesabagina je osnovao i fundaciju Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation koja se bori za ljudska prava u svijetu. Sam je otišao iz Ruande, no i dalje je ostao uključen u tamošnja zbivanja, kritičan prema vlasti obnovljene države. To ga je ovih dana odvelo i u pritvor. Naime, Paul Rusesabagina često je bio kritičan prema predsjedniku Paulu Kagameu koji također ima ogromne zasluge u ratu protiv genocida jer je predvodio Ruandsku domobljubnu frontu, Rwandan Patriotic Front, koja je iznijela glavni teret pobjede u sukobu. Sukob dvojice Paula traje više od 15 godina.

– Ruandom se danas vlada na korist male grupe elite Tutsija. Onih nekoliko Hutua koji su uspjeli doprijeti do važnih funkcija obično su tek odijela iza kojih ne stoji nitko sa stvarnom moći. Lokalno su poznati kao Hutui za najam ili Hutui na usluzi – napisao je Rusesabagina u svojoj autobiografiji.

Međutim, Kagame i njegovi nisu mu ostali dužni. Optužuju ga da je njegova priča lažna, da je ukrao herojstvo, a iste optužbe dolaze iz same Ibuke, udruge preživjelih gencoida Ruande. Napisana je i knjiga o onome što se tvrdi da su stvarni događaji u hotelu, a optuživalo ga se i da je zapravo novčano pomagao pobunjenike Hutue. Ni on nije to tek mirno gledao pa je Kagameovu ratnu grupaciju također optužio za genocid, no to mu ni povjesničari nisu potvrdili.

Ipak je prije šest godina ponudio Kagameu ruku pomirenja, a ovaj je po posljednjim vijestima nije prihvatio, već je Rusesabaginu strpao u zatvor nakon što je ovaj izručen iz neimenovane države. Kagame i njegovi priredili su Rusesabagini i dodatno poniženje, u lisičinama su ga predstavili medijima. Optužbe obuhvaćaju terorizam, piromanstvo i ubojstvo, a sve povezano s grupama koje se protive dugogodišnjoj vladavini Paula Kagamea za kojega se tvrdi i kako prilično brutalno guši one drugačijeg mišljenja. Rusesabaginu optužuju da pomaže dvije opozicijske stranke, od kojih Rwanda Movement for Democratic Change ima i naoružano krilo koje ruandska vlada smatra terorističkom grupacijom.

Bez čvrstih dokaza

Prema ruandskom istražnom uredu junak “Hotela Ruanda” 2018. godine pomogao je da se izvedu napadi na nenaoružano stanovništvo u Ruandi. No za ništa od ovih optužbi ruandske vlasti nisu pružile čvrste dokaze, kako to navodi The New York Timesov dopisnik iz Kenije. Uopće nije jasno kako je Rusesabagina dospio u Kagameovo zatočeništvo. Navodi se kako je to plod međunarodne suradnje, međutim ni u jednom se trenutku ne govori o kojim se točno zemljama ili agencijama radi. Zadnji je put Rusesabagina sa suprugom razgovarao iz Dubaija prošlog četvrtka, da bi se onda pojavio u lisičinama u Kigaliju nekoliko dana kasnije. Vjeruje se kako je otet te na taj način doveden u Ruandu iz koje je zapravo i pobjegao u strahu od osvete za svoje kritike, navode u njegovoj fundaciji. Nakon što mu je na sudu pročitana optužnica, odveden je u policijsku postaju u Kigaliju. Prema izjavi tamošnjeg ministra pravosuđa, čini se da Rusesabaginu čekaju teški dani.

– Osumnjičeni za ubijanje i sijanje straha Ruanđanima, za osmišljavanje i sponzoriranje terora privest će se pravdi – napisao je ministar Busingye Johnston. Predsjedniku Paulu Kagameu priznaju da Ruanda pod njim napreduje, no brojni su izvještaji o torturama, pa čak i o ubojstvima neistomišljenika, a u svrhu održanja na vlasti koristi se i pandemija pri čemu se ljude bez stvarnog razloga zatvara na stadione, navodi, primjerice, Human Rights Watch.