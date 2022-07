Josip Juratović: Izložen sam hajci bošnjačkih nacionalista

Zastupnik njemačkih socijaldemokrata (SPD) u Bundestagu Josip Juratović u četvrtak je ustvrdio da je izložen hajci bošnjačkih nacionalista, i to zbog iznesenih primjedbi na tekst rezolucije o BiH te inzistiranja da se i Bakira Izetbegovića navede kao onoga tko predstavlja zapreku u funkcioniranju BiH.

Diskreditacijska strategija

– Cijela je priča nastala zbog mog zahtjeva da se u takozvanoj rezoluciji o BiH, koja je zaključena u njemačkom Bundestagu, poimence navedu i imenuju nacionalističke stranke i njihovi vođe na svim stranama u BiH, pa da se uz Milorada Dodika i Dragana Čovića navede i Bakira Izetbegovića. To je revoltiralo bošnjačke nacionaliste i na društvenim sam mrežama izložen hajci u kojoj me se lažno optužuje da sam Putinov čovjek. I to se govori meni koji sam javno osudio Putinovu agresiju na Ukrajinu. Mene se sad predstavlja ljubiteljem Kremlja. Riječ je o diskreditacijskoj strategiji i ideološkoj manipulaciji koja ima izuzetno opasan učinak na borbu protiv nacionalizma i malignog ruskog utjecaja. Takvim lažnim optužbama javnost se dovodi u opasnost da više ne prepoznaje prave rusofile među svima onima koji ustvari pomažu Rusima pa takvi onda prolaze ispod radara. Pravi nacionalisti time štete društvu jer ga obmanjuju – kazao nam je u četvrtak Juratović, osvrnuvši se i na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.

Srebrenica za kampanju

– Uoči nedavnog skupa u Stuttgartu, gdje se obilježavao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, a na koji sam uvijek bio pozvan te sam ondje uvijek mogao govoriti, organizator me odjednom zamolio da imam razumijevanja jer se program mijenja te mi rekao da ovaj put ne mogu govoriti. Mom je uredu to argumentirano time da ima puno govornika te me stoga mole da ja ne govorim. A zapravo, iza svega toga stoji to da je organizatoru praktički onemogućeno da sam odlučuje jer je organizaciju tog skupa preuzeo Izetbegović u svrhu svoje izborne kampanje. Tragedija je to što je takav skup, gdje bi u centru pozornosti trebala biti ljudska katastrofa koja se dogodila u Srebrenici, iskorišten za jeftinu izbornu kampanju Bakira Izetbegovića. U takvoj je situaciji posve razumljivo da ondje meni nema mjesta. Jako mi je žao što u srcu Njemačke, čiji sam ja predstavnik, nacionalizam uzima takvu slobodu – rekao je Juratović, ističući da želi zahvaliti mnogim Bošnjacima i predstavnicima drugih naroda u BiH koji nisu izgubili vjeru u njegovu vjerodostojnu borbu protiv nacionalizama svih boja.

