'Josip je uvijek bio vrijedan, za vojsku se odlučio jer nije htio biti nikome na teret'

Dugo Selo Lukačko zavijeno je u crno nakon jučerašnje nesreće u kojoj je tragično poginuo vojni policajac Josip Perić. Josip je po zadatku pratio kolonu borbenih oklopnih vozila Hrvatske vojske. Kada se jedno od njih pokvarilo, zaustavili su se u zaustavnom traku, a Josip je izašao iz vozila. Na njega je tada naletio kamion s prikolicom kojim je upravljao 40-godišnjak.

Obitelj i susjedi su u šoku.

- Nisam ni znao da je poslao molbu za prijam u HV. Samo mi je jednog dana, prije pet godina, rekao: ‘Stari, ja idem u vojsku’. Rekao sam mu: ‘Sine, sretno’. Kako nije bilo posla, a uvijek je bio vrijedan i, ne želeći nikome biti na teretu, odlučio se za taj poziv - kazao je otac Josip za 24sata na što je je uplakana majka Božica dodala kako bi bilo bolje da nikad nije ni otišao od kuće.

Zadnji put se otac sa sinom čuo u utorak kada ga je Josip pitao kako napreduju radovi na pečenjari, jer će prirediti veliku feštu kad ponovno dođe. Sestra Ivana čula se s njim zadnji put samo dva sata prije nego što ga je udario kamion na zaustavnom traku autoceste. Tada ju je, kaže, zamolio da potraži dokumente koji mu trebaju.

Osim Ivane, Josip je imao još jednu sestru. Marija je najmlađa u obitelji Perić, ali sestre kažu da je Josip bio njihov mezimac.

- Mislim da nema veće ljubavi od one bratske, a posebice one koju smo Marija i ja njegovale prema bratu. On je bio moj mezimac i maza jer je mlađi od mene. Znali smo se onako bratski ‘pokefati’, ali nakon toga bi uvijek pao zagrljaj i poljubac. Sad smo ostali sami - kazala je Josipova sestra Ivana.