Još sutra uživajte u sunčanom danu, a onda stiže promjena vremena

Iako ovaj travanj glasi kao jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja temperature zraka, svibanj nam donosi promjenu vremena.

Još sutra možemo uživati u ljetnim temperaturama i zrakama sunca, no već od srijede očekuje nas pogoršanje vremena.

Ako je suditi prema sedmodnevnoj vremenskoj prognozi objavljenoj na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, od srijede nas očekuje kiša u većini zemlje.

Iako će temperature i dalje ostati poprilično visoke, iz kuće ne izlazite bez kišobrana jer su u cijeloj Hrvatskoj mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, a takvo će se vrijeme nastaviti do kraja tjedna.

Foto: Screenshot

U sjeverozapadnoj Hrvatskoj temperature zraka do srijede će biti do 25 stupnjeva dok će se do kraja tjedna živa na termometru spustiti za nekoliko stupnjeva.

U Dalmaciji će biti nešto hladnije pa će najviše dnevne temperature biti oko 20 stupnjeva Celzijevih.

Najtoplije će biti u Slavoniji gdje se temperatura neće spuštati ispod 25 stupnjeva Celzijevih pa će najavljeni pljuskovi poslužiti i kao osvježenje.