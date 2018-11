Još nekoliko dana hladno vrijeme, a onda dolazi velika promjena

Zima je pokazala svoje pravo lice, a iako temperature još nisu ekstremno niske, nisu više niti ugodne. U Slavoniji i Gorskom Kotaru danas je pao i snijeg, a dnevne temperature su kreću se oko ništice, dok se one po noći spuštaju i ispod nule.

U većini zemlje sutra će također biti vrlo hladno vrijeme, no bez oborina. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima osobito podno Velebita. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -7 do -3, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna uglavnom između -2 i 2, na Jadranu 7 i 12 °C.

Prema prognozi DHMZ-a, u petak će biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice u unutrašnjosti s kratkotrajnom maglom, a prema kraju dana porast naoblake. U subotu i nedjelju umjereno do pretežno oblačno, u gorskim i središnjim predjelima može biti slabog snijega ili kiše koja se smrzava na tlu. Na Jadranu ponegdje malo kiše, uglavnom na sjevernom dijelu. Vjetar uglavnom slab, u petak u Slavoniji ponegdje jak jugoistočni, a na Jadranu još mjestimice jaka bura i istočnjak.

Vrijeme će biti hladno, no u nedjelju će doći do osjetnog porasta temperature.

Foto: Screenshot

Kako novi tjedan bude odmicao, živa na termometru sve će se više penjati.

Prema sedmodnevnoj prognozi, u Zagrebu će u utorak najviša dnevna temperatura biti 12 stupnjeva Celzijevih. Karlovac će se od ponedjeljka 'grijati' na 13 °C kao i Slavonski Brod, u Osijeku i Rijeci će biti ugodnih 12, a Splitu i Zadru čak 14 stupnjeva Celzijevih. U Dubrovniku će najviša dnevna temperatura biti pak 15 °C.

>> Snijeg je danas pao i u Osijeku