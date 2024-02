Još jedan potres u Sarajevu: 'Drugi put danas ljulja'

Novi potres zatresao je danas u 18.04 sati Bosnu i Hercegovinu, odnosno područje nedaleko od Sarajeva. EMSC navodi kako je magnituda potresa bila 2,9 prema Richteru.

