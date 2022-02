Jezivo otkriće serijskog ubojice: Priznao dvostruko ubojstvo za koji je drugi već 26 godina u zatvoru

Britanac Michael Stone osuđen 1998. godine zbog okrutnog ubojstva majke Lin Russell i kćeri Megan te napada na drugu kćer Josie mogao bi uskoro izaći na slobodu zbog priznanja jednog od najpoznatijih kriminalaca u modernoj britanskoj povijesti.

Serijski ubojica Levi Bellfield (53) priznao je kako je ustvari on taj koji ih je ubio, a DNK na vezicama za čizme kojima su vezane ruku Lin i Megan Russell mogle bi dokazati njegovu tvrdnju.

Bellfield je priznao da je počinio ubojstvo u izjavi na četiri stranici u kojoj iznio, inače, nepoznate detalje zločina te se ispričao čovjeku koji je zbog tih zločina završio u zatvoru, a Stoneovi odvjetnici tvrde kako bi ovo moglo osloboditi njihovog klijenta.

Fragmenti DNK pronađeni su na vezicama za čizme koje su nestale prije 14 godina prije nego što su pronađene nedavno u policijskom skladištu, navode britanski mediji. Znanstvenici trenutno provode testove kako bi potvrdili Bellfieldove tvrdnje. No, do sad su uspjeli potvrditi kako na tome nije pronađen DNK Michaela Stonea.

Vezica je pronađena u neposrednoj blizini tijela te sadrži tragove krvi obje žrtve.

Bellfield trenutno služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva učenice Millie Dowler. Osuđen je i zbog ubojstva Marshe McDonnell i Amélie Delagrange te pokušaja ubojstva Kate Sheedy. On nikad neće moći izaći na uvjetnu kaznu. Bellfield se nalazi na jedinici za ugrožene zatvorenike zatvora Frankland u Durhamu, dok se Stone pak nalazi među općom populacijom.

Stravičan zločin potresao zajednicu

Lin i njezine dvije kćeri Josie i Megan su bile vezane i premlaćene čekićem u brutalnom napadu, koji je preživjela jedino Josie. Stone je osuđen 1998. godine i cijelo ovo vrijeme tvrdio je kako on to nije učinio, a Bellfieldove tvrdnje ako se potvrde značile bi da je on proveo nevin u zatvoru 26 godina, piše Daily Mail

Stone je otprije poznat policiji. Prvi puta je bio priveden s 12 godina. U zatvoru je završio 1981. godine jer je napao čovjeka s čekićem tijekom pljačke. Isto tako, dobio je dvije godine nakon što je 1983. godine napao prijatelja nožem dok je ovaj spavao, a isto tako napao je policajca nakon tog uhićenja.

Stone je 1986. godine završio u zatvoru zbog dvije oružane pljačke i izašao je iz zatvora 1993. godine.

Policijski detektiv Paul Fotheringham izjavio je za medije kako je Stone dva puta proglašen krivim te je presuda potvrđena i na višem sudu. Naveo je i to da će se provesti istraga vezana za tvrdnje koje je iznio Bellfield.

