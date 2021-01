Jesu li škole stranih jezika zaboravljene otvoriti?

Uz donesene epidemiološke mjere koje rezultiraju s nizom problema i ograničenja u ponedjeljak, 18. siječnja, započelo je drugo polugodište ove školske godine. U svemu tome vlasnici škola stranih jezika diljem Hrvatske osjećaju se zaboravljeno te strahuju kako će ukoliko im se uskoro ne omogući normalan rad mnoge od njih se ugasiti, a da će na tisuće zaposlenih završiti na Zavodu za zapošljavanje.

- Škole stranih jezika žele samo to da mogu raditi pod istim uvjetima kao i redovne škole. U ponedjeljak smo trebali uspostaviti nastavak školske godine s nižim uzrastom, uzrasti do 4. razreda, jer ta djeca čekaju od studenog na nastavak školske godine. I do sada smo se pridržavali svih epidemioloških mjera, a spremni smo i dalje samo kako bi nam se omogućio normalan rad. Ukoliko se nešto ubrzo ne napravi prijeti nam zatvaranje jer dalje raditi na ovaj način je nemoguće s obzirom da nećemo moći nadoknaditi sve sate, rekao je vlasnik vinkovačke škole stranih jezika Lingupax Berislav Božanović koji je i član Vijeća Zajednice za strane jezike HGK koja je najveća strukovna organizacije škola stranih jezika u Hrvatskoj.

Pojašnjavajući zahtjev škola stranih jezika Božanović kaže kako one ne mogu raditi niti uz mjere i propisani razmak u učionici sa svim polaznicima koji ne mogu ili ne žele pratiti online nastavu (predškolci, niži razredi i dobar dio odraslih), a to im je ugrozilo provedbu ugovora i školsku godinu, a to opet može značiti gubitak prihoda do 9. mjeseca 2021.

Isto tako, a po mišljenju HZZ-a, škole stranih jezika širom Hrvatske nemaju pravo ni na potpore jer mogu raditi (online).

- Za usporedbu, svi ugostitelji i druge djelatnosti i dalje mogu primati vanjske narudžbe i vršiti dostavu izvan prostora, McDonalds ima drive-in koji uredno radi, ali oni svi imaju pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta, iako svi otvaranjem već sutradan mogu uspostaviti normalan dotok klijenata i prihode. Mi nismo kafić da sutra, kada se ukinu mjere, možemo početi normalno raditi, ističe Božanović.

Zbog svega toga mišljenja je kako su Vlada RH, Stožer kao i Ministarstvo obrazovanja zaboravili na škole stranih jezika iako su ih izrijekom spomenuli kada su se donosile mjere o zatvaranju. Drugim riječima nije ih se zaboravilo zatvoriti, ali ih se sada zaboravio otvoriti.

- Ako nas se brzo ne otvori i omogući normalan rad izgubiti ćemo mogućnost nastavka školske godine morati ćemo sve ugovore raskinuti, a samim tim će doći do gubitka prihoda, zatvaranja i otkaza. Manjim školama kada imaju pad prometa veći od 20 posto, a većim od 30 posto, prijeti zatvaranje. O kolikom problemu se radi govori i to da u Hrvatskoj imamo 1.200 škola stranih jezika koje zapošljavaju više od 10.000 radnika. Velika većina njih bi vrlo lako mogla pasti na teret države, zaključio je Božanović.

Zajednica za strane jezike HGK s pismenim upitom se obratila nacionalnom Stožera, odakle su dobili odgovor da ne odlučuju sami nego na osnovu preporuka Ministarstva obrazovanja. Pisali su i Ministarstvu obrazovanja, ali s te adrese još nisu dobili odgovor.

