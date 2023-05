Jeste li se pripremili za roštiljanje? Provjerite prognozu, bit će svega, a ponegdje i jakog nevremena

Danas će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka, a uglavnom poslijepodne na istoku, u gorju i u Dalmaciji lokalno pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom ujutro jaka s olujnim udarima, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28 °C, u gorju malo niža.

A ponedjeljak prijepodne bit će uglavnom sunčano i većinom suho. Od sredine dana promjenjivo oblačno, najprije na istoku i u gorju mjestimice kiša. S lokalno jačim razvojem oblaka mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno pojačan, na moru prijepodne do jaka bura, popodne i umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna na kopnu od 21 do 25, na obali i otocima od 25 do 28 °C.

"Nastavlja se promjenjivo i razmjerno toplo vrijeme. Jutra i prijepodneva bit će uglavnom sunčanija, a u drugom dijelu dana uz više oblaka mjestimični pljuskovi i grmljavina, lokalno vjerojatno i izraženiji, uz mogućnost tuče, intenzivne kiše i prolazno pojačanog vjetra osobito početkom novoga tjedna. Pod Velebitom će i dalje povremeno puhati jaka bura, a drugdje danju umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.", prognoza je koju je za HRT pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

"Idućih dana pljuskovi će na Jadranu biti češći, osobito u Dalmaciji, no popodne i dalje u većini predjela vrlo toplo. Podno Velebita bura će povremeno biti jaka, a u Dalmaciji će danju puhati sjeverozapadnjak i zapadnjak. Na kopnu novi tjedan oblačniji i još nestabilniji, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu, lokalno i jače izražene. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.", prognozirala je Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

