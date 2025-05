Jednoglasnom odlukom Generalne skupštine Hrvatska je ratne 1992. primljena u članstvo UN-a

Pune 33 godine Hrvatska je dio velike obitelji Ujedinjenih naroda. Na preporuku Vijeća sigurnosti i jednoglasnom odlukom Generalne skupštine UN-a naša je zemlja, na današnji dan, 22. svibnja 1992. godine, primljena u članstvo te najveće međunarodne organizacije na svijetu koja je stvorena na pepelu Drugog svjetskog rata s vizijom očuvanja trajnog mira. Istog se dana ispred glavnoga diplomatskog ulaza u zgradu UN-a, među zastavama zemalja članica, zavijorila i hrvatska trobojnica. Bila je to velika diplomatska pobjeda, jer tog su dana na najvišem mjestu bili potvrđeni državnost i međunarodni legitimitet Republike Hrvatske.

Osim Hrvatske, nove su članice UN-a tada postale i Slovenija i Bosna i Hercegovina, čime se broj zemalja članica povećao na 178, a na tom dugom popisu Hrvatska (Croatia) je dobila mjesto između Obale Bjelokosti (Côte d'Ivoire) i Kube (Cuba). Na svečanosti primanja u UN hrvatsku je delegaciju tog povijesnog dana predvodio prvi predsjednik Republike, dr. Franjo Tuđman, koji se, uz buran pljesak prisutnih u Velikoj dvorani, prigodnim govorom zahvalio Svjetskoj organizaciji na velikoj odluci te je predstavio osnovne odrednice buduće hrvatske politike na East Riveru.

Od mlade države koja je trebala pomoć, Hrvatska je ubrzo stasala u suverenu državu čije postrojbe - pripadnici oružanih snaga, policije i diplomacije, sudjeluju u mirovnim misijama i operacijama UN-a.

Ta borba UN-a da održi mir i stabilnost u svijetu punom sukoba, vrlo je kompleksna, od mirovnih misija u ratom razorenim područjima, do humanitarnih intervencija u kriznim žarištima i borbe protiv siromaštva. U protekle 33 godine Hrvatska je aktivno sudjelovala i sudjeluje u svim segmentima rada UN te je bila članica svih ključnih tijela i organa Ujedinjenih naroda - nestalna članica Vijeća sigurnosti i Vijeća za ljudska prava, Od 2022. do 2024. članica Gospodarskog i socijalnog vijeća, a prošle godine Hrvatska je predsjedavala UN-ovom Komisijom za izgradnju mira. Kao država članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza aktivno je sudjelovala i u važnim reformama Organizacije, na globalnoj razini, uključujući rad Opće skupštine, način izbora glavnog tajnika te donošenja UN-ove 2030 Agende za održivi razvoj. Za buduće razdoblje Hrvatska je istaknula kandidature za ponovnim članstvom u Komisiji za izgradnju mira (2026. – 2027.), Vijeću sigurnosti (2030. – 2031.) i Vijeću za ljudska prava (2032. – 2034.).

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Od 51 do 193 države članice

Utemeljen 24. listopada 1945. godine, u svijetu izmučenom strahotama Drugog svjetskog rata UN je nastao iz duboke potrebe čovječanstva da spriječi buduće globalne ratne sukobe. Kroz desetljeća postojanja, neprestano se prilagođavajući novim, globalnim izazovima, UN je od početne ideje evoluirao do složenog sustava specijaliziranih agencija, programa i tijela, koji zajedno rade na rješavanju najizazovnijih globalnih problema - od održavanja mira i sigurnosti, preko borbe protiv klimatskih promjena do iskorjenjivanja siromaštva. Šireći svoj utjecaj, organizacija je rasla te se broj država članica, s početnih 51, do danas povećao na impresivnih 193 države članice.