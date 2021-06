Jedna za drugom počele padati popularne web-stranice: Trenutačno su nedostupni BBC, CNN, NY Times...

U utorak je došlo do pada niza popularnih svjetskih web-stranica. Oko 12:30 po našem vremenu nedostupni su bili BBC, CNN, The Guardian, New York Times, Bloomberg.

U međuvremenu se na drugim news portalima pojavila vijest da je pala i službena web-stranica britanske vlade.

Korisnici Facebooka diljem svijeta objavili su na toj društvenoj mreži kako im ne rade ni Twitter, Twitch i Reddit.

Prema prvim neslužbenim informacijama uzrok svega je pad Fastlyja, pružatelja internetskih usluga koji štiti navedene web-stranice.

