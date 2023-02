Jedna od najvećih pomorskih tragedija: Posada odbila vratiti brod, poginulo više od 1000 ljudi

Posadi smo rekli: "Hajdemo se vratiti i pozvati pomoć." No odbili su i rekli da je sve pod kontrolom. Riječi su ovo Ahmeda Abdela Wahaba, Egipćanina koji je uz puno sreće preživio tragediju koja se dogodila 2006. godine kada je potonuo trajekt Al-Salam 98. Nesreća se dogodila 3. veljače 2006. godine u Crvenom moru, a život je izgubilo više od 1000 osoba.

Na trajektu koji je putovao iz saudijskog grada Dube prema Egiptu bilo je oko 1400 osoba, većinom egipatskih radnika koji su se vraćali s posla u Saudijskoj Arabiji. Na trajektu je bilo i 220 automobila. Sve je počelo nakon što je izbio požar na brodu te je voda počela prodirati u unutrašnjost. Probleme je stvarao i jaki vjetar koji je puhao i stvarao velike valove. Putnici su kapetana optužili da je prvi pobjegao.

– Kapetan je prvi uzeo čamac, a on je posljednji koji bi trebao napustiti brod – izjavio je tada Nabil Taghyan. Kapetan se našao i na popisu nestalih.

Foto: Arhiva VL

Nažalost, potraga za brodom krenula je tek kasnije, kada je utvrđeno da brod nije došao u zakazano vrijeme u egipatsku luku Safagu. Istraga je utvrdila kako su članovi posade počeli gasiti požar te da se na jednoj strani broda počela nakupljati voda. U kombinaciji s olujnim vremenom došlo je do jakog naginjanja na bok. Pokušali su ispraviti brod, no došlo je do još jačeg naginjanja i na kraju je prodrlo more. Brod je potonuo. U istrazi se navodi i kako članovima posade te putnicima uopće nisu bile izdane naredbe za evakuaciju.

– Kao da gledate film Titanic... Nitko od posade nije spuštao čamce za spašavanje niti su nam rekli da ih upotrijebimo. Plivao sam tri sata. Tada sam ugledao gumeni čamac i popeo se na njega. Bio sam u njemu 18 sati. Osjećao sam se kao mrtvac – rekao je Sayed Abdul Hakim koji je tada imao 32 godine.

Istraga je otkrila i kako su zakazale vlasti koje su tek nekoliko sati nakon potonuća pokrenule potragu za brodom. Tadašnji egipatski predsjednik Hosni Mubarak naredio je da se obiteljima poginulih plati 5200 dolara odštete, a spašenima polovica tog iznosa.

Mamduh Ismail, vlasnik trajekta i egipatski političar, osuđen je 2009. godine u odsutnosti na sedam godina zatvora. Na teret mu se stavljaju loši sigurnosni uvjeti na brodu te činjenica da nije informirao egipatske vlasti o nesreći.

