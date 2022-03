Jedinstven projekt na jugu Hrvatske: Privatna tvrtka gradi javne sadržaje u koje ulaže 80 milijuna eura

Makarani idu u Podgoru u kino, a u Split u kazalište jer Makarska nema dvoranu za takve sadržaje. Loša joj je infrastruktura i što se tiče sporta. Sportska dvorana derutna je i stara, zimi se ne grije, a sportskih klubova je puno pa nemaju gdje trenirati. Makarani se žale i na zdravstvenu zaštitu, za svaki iole ozbiljniji problem moraju liječniku u Split. Sve to odlučio je promijeniti poduzetnik Mijo Pašalić i njegova obitelj, koji u Makarskoj grade Sportsko-kulturni centar Apfel, koji će, kad se otvori u listopadu, grad pod Biokovom obogatiti brojnim sportskim, kulturnim i zdravstvenim sadržajima.

Jedinstveni projekt u Hrvatskoj, u kojem privatna tvrtka gradi javne sadržaje, već je iznikao na parceli površine 14.000 četvornih metara, nedaleko od magistrale, a površina unutarnjih prostora obuhvaća čak 4300 kvadrata. Vrijednost investicije je 80 milijuna eura, a financira je isključivo tvrtka Apfel, bez ikakve pomoći grada, države ili europskih fondova.

– Tvrtka Apfel d.o.o. od osnivanja 1996. godine aktivno sudjeluje u životu šire zajednice, ne samo kao promatrač nego kao aktivan generator javnih događanja. Poslovni plan tvrtke oduvijek je podrazumijevao poticanje kulturnog i sportskog sadržaja u društvu, bilo sponzoriranjem ili organizacijom događanja – kaže Mijo Pašalić, vlasnik Apfela. Kao prirodni nastavak sudjelovanja u sportsko-kulturnom životu Makarskog primorja, koji izdašno financijski podupiru, u krugu obitelji Pašalić rodila se ideja o Sportsko-kulturnom centru koji bi na jednom mjestu objedinio javne sadržaje koji obogaćuju svakodnevni život.

– Želimo napraviti sve što Makarskoj nedostaje kako bismo poboljšali kulturu života i način življenja u našem gradu – govori Matko Pašalić, Mijin sin i izvršni direktor Apfela, koji nam je predstavio projekt koji obuhvaća nekoliko sportskih dvorana i terena, dvoranu za kulturna događanja i na katu zdravstvene ordinacije.

– Napravit ćemo dva terena s umjetnom travom za mali nogomet i parket-dvoranu za više sportova. Tu će se održavati natjecanja djece i amaterskih sportova, ne idemo na profesionalni sport. Zatim imamo dvoranu za padel-tenis, taj sport tek dolazi u Hrvatsku. Napravit ćemo i dječju igraonicu na 220 kvadrata, koja također nedostaje Makarskoj. Tu će roditelji moći ostaviti svoju djecu kada idu u teretanu, na tretman kozmetičaru, specijalistički pregled ili kada jednostavno ispijaju kavu. Tu će se slaviti i dječji rođendani. Gradimo i tri teretane i fitness dvorane, a imat ćemo profesionalne trenere – kaže Matko. Dodaje kako i njegovo dijete trenira, ali, žali se, svaki treći trening mu je otkazan zbog lošeg vremena, jer treniraju na otvorenome.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 22.02.2022., Makarska - Tvrtka Apfel iz Makarske gradi sportsko-zdravstveni centar. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

– Djeca nemaju gdje trenirati. Imamo gradsku dvoranu koja ima previše korisnika, puno je klubova. Pokušat ćemo obnoviti školski sport, a želimo da se i veterani bave sportom i rekreacijom – kažu Pašalići. U novom centru planirana je i polivalentna dvorana za kongrese, kazališne predstave, koncerte i dječje priredbe.

– Nedavno je moje dijete imalo školsku priredbu, bili smo vani, na otvorenome, i svi smo se dobro smrznuli – kaže Matko Pašalić. Na drugom katu bit će zdravstveni sadržaji.

– Pregovaramo s vrhunskim liječnicima koji su iskazali spremnost dolaziti jednom tjedno. Riječ je o vrhunskim specijalistima, najviše ih je iz Splita i okolice, a ima ih i iz Zagreba. U Makarskoj, što se zdravstvene zaštite tiče, nema apsolutno ničega. Namjeravamo dovesti stručnjake svih profila. Danas, ako slomite ruku u Makarskoj, idete pravo u Split jer rendgen ne radi, a u laboratoriju za vađenje krvi, ako i radi, dugo se čeka na red. Mnogim liječnicima ideja se svidjela i izrazili su spremnost jednom tjedno ordinirati u Makarskoj. Ovdje će ih čekati suvremene i opremljene ordinacije – kažu Mijo i Matko Pašalić. Pregovori još traju pa nam nisu mogli otkriti koje specijaliste planiraju dovesti. Radovi dobro napreduju. Građevinsku dozvolu dobili su u ožujku 2021., radovi traju godinu dana, a želja im je otvoriti centar na Dan grada Makarske 24. listopada.

– Ponosni smo da će centar svim stanovnicima Makarskog primorja, ali i našim gostima ponuditi “ono malo više” u segmentu kulture, zdravstva i sporta pa da se više za dobru kazališnu predstavu ili koncert ne mora ići u Split, da vam je specijalistički pregled brzo i lako dostupan, da djeca imaju prostor za igru u prirodi i sportske utakmice. Jer to su one male, ali presudne razlike. Početak je ovo jedne nove, lijepe priče, u kojoj ima mjesta za sve dobre ideje! – govori Matko, a Mijo Pašalić dodaje da je iznimno važno što prostore ne misle davati u najam, već upravljanje ostaje u krugu obitelji.

– Nas je šestero: supruga, sin, kćer, zet, nevjesta i ja, a svatko će dobiti svoj dio posla i biti zadužen za određeni segment. Netko će se baviti zdravstvom, netko kulturom, netko sportom. Naravno, zaposlit ćemo profesionalce, počevši od direktora centra. Tu će biti multifunkcionalni kulturni centar, imat će dvoranu za kinopredstave, kazalište i koncerte s 360 mjesta. Trebat će vrlo ozbiljno organizirati događanja. Imat ćemo profesionalce kojima će biti posao vođenja kulturnog, kao i sportskog i zdravstvenog sadržaja, zaposlit ćemo i operativce, a tu je i nas šestero iz obitelji. Stvari smo postavili tako da ostanemo kao obitelj zajedno, a da centar bude otvoren za stotine ideja koje ćemo provesti – dodaje Mijo, iznimno ponosan na svoj projekt. Takav ne postoji u Hrvatskoj, koji objedinjuje sport, kulturu i zdravstvo.

– Financijskog interesa nema. Da smo to radili zbog novca, ničega ne bi bilo jer ova se investicija nikad neće isplatiti. Mi smo toga svjesni, ovo će jako puno koštati, ali sigurni smo da to želimo i da ćemo to napraviti. Motiv nam je da zajedno, kao obitelj, imamo dugoročan posao, nešto što, s druge strane, ima veliku korist za društvenu zajednicu. Što se poslovanja tiče, bitno je jedino da svake godine budemo pozitivni – govori Mijo Pašalić. U Makarskoj je projekt obitelji Pašalić dočekan s općim odobravanjem. Na prezentaciji su bili gradonačelnik Zoran Paunović (SDP), njegova zamjenica Antonia Radić Brkan, bivši gradonačelnik Jure Brkan (HDZ), brojni poduzetnici, predstavnici kulturnog i sportskog života grada, čak i predsjednik splitskog Hajduka Luka Jakobušić. Brojni makarski klubovi i udruge jedva čekaju otvaranje centra, uvjerili smo se u razgovoru s njima. Davor Šegota istaknuti je makarski kulturnjak. Voditelj je najstarijeg kulturnog društva u Makarskoj “Zlatousti”. Riječ je o glumačkoj družini koja predstave priprema u bivšem salonu namještaja, u kojem nema grijanja zimi ni hlađenja ljeti, a predstave izvode na otvorenome, kada im vremenske prilike dopuste.

– Ovo je jako dobra stvar koja će kompletno promijeniti sliku Makarske. Od zatvaranja lokalnog kina prije 15-ak godina mi smo praktički bez prostora u kojem možemo organizirati nekakvo događanje tijekom zime. Tako da je rad društava i svih udruga, svega vezanog za kulturu u Makarskoj, jako ograničen jer nastupati možemo samo tijekom ljeta. Ovo je jako važno jer će ljudi koji rade u kulturi konačno dobiti infrastrukturu, što se godinama očekivalo od Grada, ali nijedna vlast do sada nije za to imala sluha. Makarska je bogata, a izdvajanja za kulturu jako su joj niska – kaže Šegota, koji je i sam napisao nebrojeno mnogo tekstova o prostornim problemima makarskih udruga.

– Obitelj Pašalić napravit će pozornicu na kojoj ćemo nastupati, ali mi ćemo na nivou udruga i dalje muku mučiti s prostorom za probe. Naravno, jako će nam značiti i to što ćemo dobiti pristojan prostor za predstave, ali nadamo se da će Grad napraviti nešto što bismo ranije nazvali dom kulture i, ako se to dogodi, tek onda ćemo uspjeti riješiti svoje probleme. Ne želim olajavati Grad, ali ne postoji pravi interes Grada, Turističke zajednice i ostalih da se oživi kulturna scena u Makarskoj. Mene žalosti što se 95% kulturnih događaja uvozi u Makarsku, a samo 5% je udio naše proizvodnje. Dakle, sve plaćamo, a to nije bit. Za kulturu nije bitan samo cilj već i put do njega. Probe i druženja jednako su bitni kao i predstava. Ovaj novi gradonačelnik do sada je najviše pokazao da vidi problem, ali vidjet ćemo hoće li konkretno nešto napraviti. Pašalići su mu olakšali stvar i bilo bi normalno da Grad s njima surađuje, da pomogne u sadržajima koji će se u centru organizirati – kaže Šegota.

Mijo Pašalić kaže da je do sada, što se pomoći vlasti tiče, dobio samo tapšanje po ramenu, ali s udrugama i društvima, koja zapravo godinama pomažu, usko surađuju te će svima izaći u susret. Apfel je dugogodišnji glavni sponzor makarskog Malonogometnog kluba Novo vrijeme pa nas je zanimalo hoće li u centru dobiti svoj teren.

– Neće dobiti dvoranu, imat će tretman kao i sve druge udruge. Nitko neće biti privilegiran, ali svi će se klubovi osjećati kao da su dobili svoj dom. Napravit ćemo raspored korištenja koji će svima odgovarati – kaže Matko Pašalić, koji je član uprave MNK Novo vrijeme. Na pitanje koliko će udruge plaćati korištenje dvorane, Mijo odgovara: “Malo!” Razgovarali smo i s Mladenom Bagićem, tajnikom Ženskog rukometnog kluba Hoteli Makarska.

– Ovo je golema stvar za sport u Makarskoj. Mi već 23 godine organiziramo veliki međunarodni rukometni turnir koji traje pet dana, a dolaze klubovi iz cijele Europe. Već dogodine koristit ćemo ovaj centar, koji je golem dobitak za Makarsku u cjelini. Sveobuhvatnost ovog projekta me oduševljava, za Makarsku je to fantastični dobitak bez obzira na to što je riječ o privatnoj inicijativi. Kada već nije osigurao adekvatan prostor, Grad bi trebao pomoći i uključiti se u organizaciju događanja – govori Mladen Bagić. Ovaj centar pokrenut će mnogo događaja, tvrdi on, i otrgnuti Makarsku iz zimskih letargija. Mogućnosti su goleme.

– Godinama sam u sportu i rukometu i pokušat ćemo putem Hrvatskog rukometnog saveza neka događanja dovesti u Makarsku, primjerice seminare trenera ili sudaca, rukometne kampove i slično. Zašto ne? Ideja je uistinu mnogo, pokušat ćemo ih ostvariti. Ovo je strašno velik dobitak za sport, a koliko će Grad Makarska to prepoznati i postaviti se kao partner, vidjet ćemo. Dosadašnje vlasti nisu imale sluha za sport, izdvajanja su minimalna, a novi gradonačelnik ima priliku to promijeniti. Koristi od zimskih priprema ili turnira imao bi cijeli grad. Ovo je velika stvar, nadam se da će politika pomoći da se što bolje iskoristi – kaže Bagić. Pokušali smo, naravno, čuti i makarskog gradonačelnika Zorana Paunovića, ali nije odgovorio na pozive i poruku. Međutim, pomogao Grad Makarska ili ne, Sportsko-rekreativni centar bit će sagrađen, a Pašalići nas uvjeravaju da dobro pripremaju njegovu popunjenost na zadovoljstvo svojih sugrađana, čime su se rukovodili i u dosadašnjem poslovanju. Pašalići su, odnosno njihova tvrtka Apfel, prošle godine sagradili stanove za svoje djelatnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje, što je također jedinstven primjer u našoj državi. Nakon katastrofalnog potresa na Banovini, Mijo Pašalić, zajedno s još dvojicom makarskih poduzetnika, organizirao je akciju Makarska za Petrinju i u Majskim Poljanama sagradili su novu kuću obitelji Bodrožić, što je prva obnovljena kuća na području potresom razorene Banovine. Sponzor je i donator brojnih sportskih i kulturnih društava u Makarskoj. Obitelj Pašalić dosad je poklonila gradu 19 kazališnih predstava, dok je radio stari, derutni kino.

– Kada je prostor kina uzela Crkva, nismo više imali gdje organizirati predstave. Organizirali smo sigurno 40 donatorskih koncerata kojima smo nekome pomagali. Napravili smo dva božićna koncerta u sportskoj dvorani, tri manifestacije Pozdrav ljetu, tijekom koje je u tri dana bilo 25 događanja na 25 lokacija. Pokušavamo nešto vratiti gradu i okolini u kojoj živimo – govori Mijo Pašalić. Tvrdi da se takav način poslovanja isplati na sve moguće načine.

– Zahvaljujući našim projektima, stanovima za radnike i kući u Petrinji, mi smo jako puno dobili. Koronakrizu gotovo nismo ni osjetili. Naš primarni posao, opskrba hotela i ugostitelja, odvija se najvećim dijelom na makarskom području, a naši su nas ljudi podržali, pokazali su da cijene to što radimo, jer nam se broj klijenata u krizi povećao. Dobro se dobrim vraća! – poručuje Mijo Pašalić.