Jedan se predstavio kao policajac, drugi kao kapetan, treći kao skidač uroka. Povjerovale im pa ostale bez novca

Kapetan, policajac i skidač crne magije. To su paravani kojima su se koristili prevaranti pokušavajući od žena starije životne dobi izvući novac. Istarska policija izvijestila je da su tri prijave zaprimili u samo jednom danu, pa su opet pozvali sve, a pogotovo građane starije životne dobi koji su najčešća meta ovakvih prevaranata da budu oprezni.

Muškarac koji se predstavio kao lažni policajac nazvao je 86-godišnjakinju iz Umaga. No ona je posumnjala u njegovu priču pa je došla u policijsku postaju. Policajcima je kazala da ju je nazvao muškarac, koji joj se predstavio kao policijski službenik kriminalističke policije.

- Rekao mi je da radi tajne provjere u jednoj banci jer se sumnja da netko od djelatnika banke potkrada novac s računa klijenata. Kazao mi je da odem u banku i podignem novac s računa i predam novac osobi koju će on poslati - ispričala je 86-godišnjakinja policajcima.

Ona je učinila što je od nje traženo pa je 10. prosinca predala traženi novac. No on ju je ponovo nazvao te joj je kazao da ovaj put mora podignuti sav novac koji ima u banci i predati ga na provjeru. Ona je to ponovo učinila, a u konačnici je shvatila da je prevarena pa je sve prijavila policiji. Oštećena je za više desetaka tisuća kuna.

Isti dan, labinska policija zaprimila je prijavu 68-godišnjakinje koja je također prevarena za više desetaka tisuća kuna. Nju je prevarila osoba koja joj se putem društvene mreže predstavila kao kapetan. Nakon što su se dopisivali oko dva tjedna tijekom prosinca, nepoznati muškarac zadobio je njezino povjerenje. Iskazivao joj je ljubav te joj je obećao poslati pošiljku s preko milijun dolara iz Jemena!? Za uzvrat je tražio da mu uplati troškove poštarine i carine za pošiljku, što je ona i učinila, no u razgovoru s članom obitelji ubrzo je shvatila da je prevarena.

U policiji upozoravaju građane da budu oprezni prilikom komunikacije na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje. Pojašnjavaju da prevaranti tragaju za žrtvama preko interneta te da ih obmanjuju na razne načine kako bi se domogli njihova novca pa im čak i iskazuju i ljubav.

- Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje, traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje intimne fotografije ili videozapise. Upozoravamo građane da budu oprezni i da ne dijele s nepoznatim osobama nikakav materijal koji bi ih mogao kompromitirati i koji bi počinitelju mogao poslužiti za ucjenjivanje - poručuju iz policije.

Da je prevarena policiji je prijavila i 49-godišnjakinja s pulskog područja. Ona je pak preko mobilne aplikacije kontaktirala muškarca, nakon što je vidjela oglas za skidanje crne magije. Muškarac joj je pojasnio da žena ima na sebi crnu magiju.

- Nećeš moći normalno funkcionirati dok ti to ne maknem - kazao joj je.

Nakon toga ju je zatražio da mu uplati svoju ušteđevinu, što je ona i učinila 10. prosinca. Kada mu je uplatila više tisuća kuna, muškarac joj se prestao javljati i blokirao ju je na mobilnoj aplikaciji.

- Pripazite kome uplaćujete novac i ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka. Nadalje, u posljednje vrijeme sve manje je tzv. klasičnih prijevara u kojima počinitelji dolaze u domove starijih osoba, a sve više se bilježe prijevare ''na daljinu'', odnosno prijevare kod kojih počinitelji stupaju u kontakt sa žrtvom putem telefona, društvenih mreža ili mobilnih aplikacija. Stoga još jednom pozivamo građane da budu oprezni prilikom komunikacije s nepoznatim osobama, pogotovo kada te osobe traže novac. Također savjetujemo građane da o navedenom upozore i starije članove svojih obitelji, s obzirom na to da starije osobe, zbog odmakle životne dobi, češće postaju žrtve različitih prijevara - poručili su iz policije.