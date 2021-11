Jedan od najvećih zločina: 'Išli su od kuće do kuće i ubijali sve Hrvate. Boli nas i to što nitko nije osuđen'

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja danas je obilježena 30. obljetnica sloma obrane vukovarskog naselja Lužac gdje je ubijeno 69 mještana. Prema broju ubijenih to je jedan od najvećih zločina u Domovinskom ratu.

- Većina njih ubijena je toga 2. studenoga nakon što su ušli u Lužac. Išli su od kuće do kuće i ubijali sve Hrvate na koje su naišli. Neke su ubijali u podrumima, a neke su pak strijeljali vani - kaže Antun Vidaković (77).

Ovome mještaninu Lušca tijekom Domovinskog rata ubijeno je ukupno 10 članova obitelji i to najviše upravo toga 2. studenoga.

- U šest kuća ubili su 9 članova moje obitelji. Neki niti danas nisu pronađeni te se i poslije 30 godina vode kao nestali. Boli nas i to što za ratni zločin na Lušcu nitko nije osuđen, a neki koji se dovode u vezu s njim u Srbiji primaju hrvatske mirovine, rekao je Vidaković.

Uz obitelji ubijenih i nestalih te 204. Vukovarske brigade vijence su položili i predsjednik RH Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić, Vukovarsko – srijemska županija, Grad Vukovar...

- Kao i svake godine na današnji dan prisjećamo se ubijenih 69 mještana Lušca. Većina njih ubijena je poslije sloma obrane ovoga dijela grada. Ubijeni su nenaoružane civile, muško, žensko, staro, mlado... Nisu birali. NA nama je da čuvamo uspomene na te ljude - rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Dodao je i kako za ratni zločin na Lušcu nema osuđenih počinitelja te da je to grijeh svih pripadnika hrvatskog društva. Svatko od nas treba se ponaosob upitati zašto je to tako i poduzeti sve da dođe do pravde do koje s ovakvim strukturama nikada neće doći, rekao je Penava.

S obzirom na sva događanja od prošloga tjedna i najave dolaska predsjednika Milanovića i ministra Banožića prije početka ceremonije polaganja vijenaca zabilježen je interesantan događaj. Name, s ciljem da se na mjestu gdje se polažu vijenci i odaje počast ubijenim mještanima posljedni zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković poručio je gradskom protokolu da poruči predsjedniku RH da "pazi što govori i da nekim razgovorima i temama tu nije mjesto". Kada mu je rečeno kako su oni samo gradski protokol Borković je rekao kako će on to iskokumunicirati s predsjednikom. Kako god poslije polaganja vijenaca niti Milanović niti Banožić nisu davali izjave. Predsjednik je otšao s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom na kavu u jedan vukovarski kafić dok je ministar Banožić otišao na misu. Poslije su pak obojica dali više nego zapaljive izjave koje su njihov sukob ne samo dodatno zaoštrile nego i dovele do točke odakle nema povratka.