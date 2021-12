HZJZ: Utvrđena je sumnja na omikron kod jednog pacijenta u Zagrebu

Trenutno se provjerava pacijent iz Zagreba koji bi mogao ukazivati na pojavu prvog slučaja omikrona u Hrvatskoj, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

A da je postavljena sumnja na prisutstvo nove varijante Omikron u Hrvatskoj kod jednog pacijenta, potvrdili su nam i u Ministarstvu zdravstva.

- U tijeku je provjera u službenom laboratoriju te ćemo po primitku rezultata obavijestiti javnost - kaže ministar Vili Beroš.

Imunolog Zlatko Trobonjača misli da se vjerojatno zaista i radi o omikronu.

- Očigledno je da će se proširiti, samo je bilo pitanje dana kada će to biti. Ja vjerujem da bi to mogao biti omikron, ako ih je zasad 26 otkriveno u Europi, onda ih sigurno ima puno više. Podosta je prenosivija varijanta i ako izbjegava imunost, možemo to očekivati - kazao nam je te objasnio na temelju čega su epidemiolozi posumnjali.

- Moguće da je osoba bila u kontaktu s osobom koja ima omikrom. Inače se dokazuje s PCR testom koji je prilagođen omikronu i tamo amplificiranjem jednog dijela genoma možete vidjeti odgovara li omikron varijanti. Drugi način je sekvencioniranje i vjerujem da to stručnjaci upravo rade - dodao je.

Radi se o soju otkrivenom u južnoj Africi krajem studenog. Zasad je poznato da je do 1.4 puta zarazniji, no znanstvenici još istražuju kakve posljedice ima na ljudsko zdravlje. Već se pojavio u 11 članica EU, kao i Švicarskoj i Velikoj Britaniji.