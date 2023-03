Je li Lockheed Martin zbog Tom Cruisea otkrio postojanje pravog "Darkstar" hiper brzog aviona?

Uz ekipu filma Top Gun: Maverick, koja je bila skupila čak šest nominacija, a osvojila Oscara za najbolji zvuk, slavlju se pridružila i najmoćnija američka tvrtka, proizvođač aviona i ostalih letjelica i oružja, Lockheed Martin. Stvarni Odjel za napredne projekte Lockheed Martina, poznat pod nazivom "Skunk Works" bio je, naime angažiran od producenata ovog filma kako bi razvio prikaz i model izmišljene hiper brze letjelice "Darkstar" Tamne zvijezde, koja se pojavljuje u filmu i na kojoj Tom Cruise postiže "nezemaljski" rekord brzine od preko 10 Macha. Američki proizvođač aviona twitnuo je dakle fotografiju "Darkstara", ali uz riječi "Kako bismo to proslavili, dijelimo neke slike stvarnih zrakoplova dostojnih Maverick-a".

Taj je twit odmah izazvao senzaciju jer su svi to shvatili kao izjavu kojim se priznaje da Lockheed Martin i u stvarnosti posjeduje letjelicu takvih tehnoloških osobina. I koja izgledom odgovara Darkstaru! Na stotine twitova uzbuđenih fanova, Lockheed Martin više ne odgovara, ali malo tko vjeruje da bi se tako ozbiljna kompanija, koja svojim projektima i zrakoplovima dominira svjetskim nebom (proizveli su prvi nevidljivi F-117 i najmoćniji avion današnjice kojega SAD još nikome drugome nije izvezla F-22 Raptor, te najprodavaniji zapadni borbeni zrakoplov F-16) sada lansirala jeftine štoseve zbog dodjele Oscara.

Congratulations @TopGunMovie for receiving six nominations from @TheAcademy! 🥂 #Oscars95



To celebrate, we are sharing some Maverick-worthy images of real aircraft. #RealTopGun pic.twitter.com/7YkGJU2y0Q