Je li bankarski sustav spašen? 'Sve su oči sad trenutno uprte u ECB'

Početkom tjedna tržište je bilo pod pritiskom zbog propasti dvije američke banke - Silicon Valley (SVB) i Signature – da bi u utorak strahovanja od širenja krize u bankarskom sustavu ponešto popustila nakon što su vlasti SAD-a i niza drugih zemalja poručile da nema razloga za zabrinutost u vezi drugih banaka. No, financijski problemi Credit Suissea ponovno su naveli ulagače na prodaju dionica banaka. Što se sada može očekivati i kakve su eventualne posljedice za Večrnji list objašnjava urednik iz Poslovnog dnevnika.

'Globalna bankovna kriza koja se počela širiti iz SAD-a dobila je novi nastavak i za sada se čini da su stvari ipak pod kontrolom. Kao što znate zatresla se švicarska banka Credit Suisse, druga najveća banka u Švicarskoj i vrlo bitna banka u globalnom bankovnom sustavu. U zadnjih par dana vrijednost njezinih dionica na burzi je pala više od 30 posto', objašnjava Tomislav Pili urednik Poslovnog dnevnika za financije.

'To samo po sebi za tu banku i nije čudno zbog toga što je u zadnje dvije godine njezina vrijednost na burzi pala 85 posto, a uzrok tome je serija skandala koja je zadnjih par godina potresla tu banku. Nakon propasti američke Silicon Valley Bank tako je na red došla banka za koju se smatra da je najslabija karika u globalnom bankovnom sustavu. Banka je, kako sada stvari stoje, spašena. Švicarska središnja banka je objavila da će ubrizgati 50 milijardi franaka kako bi sanirala banku i to je dovelo do skoka vrijednosti dionica Credit Suissa danas na burzi za više od 20 posto.Unatoč tome Credit Sussie je i dalje u gubitku od nekih 12 i pol posto', dodaje Pili.

'Što se tiče idućih poteza regulatora sve su oči sad trenutno uprte u Frankfurt, odnosno u Europsku središnju banku koja danas ima svoje redovno zasjedanje. Prema očekivanjima ECB bi trebao podići kamatne stope za daljnjih 50 baznih bodova, odnosno za 0,5 posto kako bi suzbio inflaciju. Prema tvrdnjama financijskih stručnjaka pozorno će se pratiti što će reći predsjednica ECB-a Christine Legarde. U slučaju da ECB poveća kamatnu stopu za nižih 25 baznih bodova to bi se na tržištu moglo prokomentirati kao neizravno priznanje ECB-a da stvari u bankovnom sustavu ipak nisu tako pod kontrolom kao što se misli', zaključuje.

