Počinje dražba za najskuplji brod s Uljanikovih dokova. Početna cijena: 794 milijuna kn!

Za nekoliko dana počet će dražba za najskuplji brod s Uljanikovih dokova, novogradnju 500 koja se popularno naziva i jaružalo. Kao početna cijena broda, čija je vrijednost veća od 1,05 milijardi kuna, postavljen je iznos od 794 milijuna kuna. Uoči samog natjecanja, na koje je sve zainteresirane pozvala Fina, naručitelj broda Jan de Null i kompanija Dredging and Maritime Management upozorili su na to da su vlasnici patenata i tehnologije ugrađene u taj brod te da stečajni dužnik, a u ovom slučaju je to država, nema nikakva prava raspolagati njihovim patentima i patentiranom opremom ugrađenom u brod.

Naime, iako je Jan de Null raskinuo ugovor o narudžbi broda zbog velikih kašnjenja u njegovoj gradnji i uz činjenicu da je kroz državna jamstva naplatio većinu avansa koje je uplatio za izradu broda, belgijski naručitelj upozorava da se njegova tehnologija, koja je zaštićena kao patent, ne može tek tako na dražbi prodati nekom trećem kupcu. Iz toga proizlazi da bi jedino Jan de Null mogao biti kupac broda koji je i naručio jer bi u slučaju da brod pokuša kupiti netko treći on blokirao njegovu prodaju u nastojanju da zaštiti korištenje svojih patenata.

Trgovački sud u Pazinu sredinom rujna odbio je prigovor Jana de Nulla kojim je tražio da se ne dopusti prodaja broda, odnosno blokadu potencijalne prodaje trećoj osobi, ali Jan de Null upozorava da je prvostupanjski sud time prekoračio svoje ovlasti pa to rješenje pobija na osnovi bitne povrede odredaba postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Glavni dio prigovora odnosi se na to da brodska oprema izrađena prema zaštićenim izumima ulazi u stečajnu masu, odnosno da Jan de Null na tu brodsku opremu nema nikakva prava, a Belgijci uvjeravaju da odlučivanje o postojanju ili nepostojanju njihovih prava nije dio ovlasti tog suda. Podsjećaju da je stečajni upravitelj potvrdio postojanje izlučnog prava na njihove zakonski zaštićene patente. Također ističu da je sud ispravno utvrdio da su zaista patenti i patentirana oprema ugrađeni u brod.

Jednostavnijim rječnikom rečeno, Jan de Null ističe da ima pravo na svoju tehnologiju i patente i da država ne može prodati brod u koji su oni ugrađeni nekom trećem kupcu pa stoga i ne vidi razlog zašto se ne bi zaustavila dražba dok se ne razriješi njegov prigovor višoj instanci. Također, pojašnjava i da nije točno da je naplatio sve avanse. Naplatio je u svibnju 81,65 milijuna eura te dodatnih 29,44 milijuna kuna avansa, što je bilo osigurano jamstvima, ali ne i 2,47 milijuna eura koji nisu bili osigurani na taj način, pa upozorava da je sud u Pazinu pogrešno utvrdio da “stečajni dužnik nije ni pod kakvom obvezom prema njemu pa ni po pravima za patente”.