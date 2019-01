Jandroković: Ako netko ima dokaze, podnijet će tužbu, ali ako nema...

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u četvrtak je, komentirajući 'bujanje' saborskog Kluba Milana Bandića, odnosno najbovniji prelazak HSS-ovog Mladena Madjera u taj klub, izrazio uvjerenje da će odnosi u vladajućoj koaliciji i dalje biti dobri. "Nema naznaka da će se to događati, mi smo za sada dobro surađivali sa svim našim koalicijskim partnerima i uvjeren sam da će tako biti i dalje", izjavio je Jandroković nakon sjednice saborskog Predsjedništva, upitan kako vidi buduću suradnju s Bandićevim Klubom, odnosno hoće li mu s rastom broja zastupnika, rasti i apetiti.

Ponovio je kako nema nikakvih naznaka za rekonstrukciju Vlade.

"O tome sam govorio prije dva dana, da nema naznaka da će bilo tko tražiti rekonstrukciju, niti ima potrebe za tim", opetovao je. Nije želio ulaziti u razloge zbog se zastupnici odlučuju prijeći Bandiću. "Ne bih vam znao, to morate pitati njih, ali s obzirom na rast broja, već sam zabinut da bi gospodin Bandić mogao prestignuti čak i HDZ", našalio se. No, ocijenio je kako je "vjerojatno" razlog odlaska i nezadovoljstvo strankama u kojima su do sada djelovali pojedini zastupnici.

"Oporba je trenutno, očito u velikim poteškoćama, i najveći oporbeni klub, pa i neki drugi, to puno govori o stanju u njihovim redovima, a očito da se jedan dio zastupnika onda odlučuje za klubove koje smatraju svojim najprirodnijim rješenjem", rekao je Jandroković, napominjući kako u HDZ-ovu klubu nema nikakvih promjena i kako je to stabilan klub.

"A kako da ja to znam, postavljate mi pitanje kao trećoj strani", uzvratio je Jandroković na upit je li moguće da su neki zastupnici za svoje prelaske Bandiću dobili nešto zauzvrat, te treba li se USKoK time baviti?

"Ne znam koji su razlozi, zašto netko najavljuje tužbe USKOKU-u, ako ima dokaza, normalno je da će podnijeti tužbe, ali ako nema, ako je to samo pokušaj političkog spina ili izbjegavanja vlastite odgovornosti za probleme koji se događaju u pojedinim strankama, to je onda pitanje za ljude koji vode te stranke. Dakle, ako postoje bilo kakvi dokazi, naravno da to treba odraditi nadležne državne službe", poručio je Jandroković.

HSS-ov zastupnik Mladen Madjer napustio je tu stranku i prešao u Klub Milana Bandića, a HSS je priopćio kako su prije desetak dana 'sumnjali' da će se tako nešto dogoditi, ustvrdivši da su raspolagali informacijama o navodnim teškim koruptivnim kaznenim djelima. Stoga je proteklog tjedna predsjednik HSS-a Krešo Beljak Uskoku prijavio cijeli slučaj.

Jandroković je nakon sjednice Predsjedništva najavio da nova saborska sjednica počinje 16. siječnja i trajat će do 12. travnja, dakle gotovo tri mjeseca. Nastavit ćemo 24. travnja, nakon Uskrsa i radit ćemo do 15. srpnja, s tim da ćemo zbog europskih izbora utvrditi koje dane neće biti plenarnog zasjedanja, rekao je predsjednik Sabora.