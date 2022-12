'Oni koji su bili protiv odluke pokazali su politički amaterizam, ljudske slabosti, neetičnost i neljudskost'

Nakon što danas u Saboru nije izglasana odluka o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj cijelu je tu situaciju novinarima komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković kojeg su novinari najprije upitali - je li to ispao poraz HDZ-a.

- Izglasali smo sve točke koje smo planirali, ostala je jedino ova točka u kojoj je trebala dvotrećinska većina. Nije ovo poraz HDZ-a, ovo je poraz onih koji su bili protiv i koji nisu imali hrabrosti uključiti se, primjerice, SDP i Most. Ovo nije bilo glasanje, kako su ga neki pozicionirali, između toga podržavamo li Andreja Plenkovića ili Zorana Milanovića. Ovo je bilo glasanje o tome želimo li pomoći Ukrajini koja je žrtva agresije ili ćemo stajati po strani i na taj način dati potporu Rusiji. Hrvatska je relativno mlada država koja je prolazila kroz vrlo teška razdoblja u ovih 30 i nešto godina i često smo zazivali pomoć prijatelja i saveznika, od međunarodnog priznanja, Domovinskog rata, do pobjede u Domovinskom ratu i operacije Oluja. Onda je uslijedio proces međunarodne afirmacije, ulaska u NATO i EU, a ove godine i ulaska u Schengen i u euro. I ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo imali naše prijatelje i saveznike. Naravno, na prvom su mjestu bile naša snaga i odlučnost, ali bez suradnje i razumijevanja prijatelja i saveznika ne bismo ostvarili te velike nacionalne ciljeve. Danas smo snažna i međunarodno dobro pozicionirana država, danas Hrvatska više nije zemlja u potrebi već smo danas zemlja koja treba pomagati drugima, posebno onima koji su pomagali nama. I u ovom trenutku oni koji su bili protiv ove odluke da se pomogne Ukrajini pokazali su politički amaterizam, ali i ljudske slabosti, neetičnost i neljudskost, jer smo danas kao Hrvatski sabor trebali pokazati da podržavamo pravednu borbu ukrajinskog naroda za slobodu i neovisnost. Zastupnici koji su bili protiv ove odluke to nisu pokazali. Ostat će im ta povijesna ljaga, neka s njom žive i neka se propitaju. Teret je sad na njima - odgovorio je Jandroković.

Upitan ostaje li time i ljaga i na cijeloj Hrvatskoj, uzvratio je:

- Mi ćemo Ukrajini nastaviti pomagati na sve moguće načine, kao što smo to činili i do sada. Ovo je bila jedna važna odluka, ali i gesta. I ne mogu shvatiti one iz oporbe koji su bili protiv ove odluke i koji su se kukavički isključili, bez obzira na sve argumente i na sve pokušaje da objasne svoju poziciju. Ta ljaga ostat će na njima. Činjenica jest da će ovo na određeni način utjecati i na međunarodni položaj i ugled Hrvatske, no mi koji smo odgovorni za provođenje politike nastavit ćemo raditi kao i do sada. Tumačit ćemo što se dogodilo u Saboru i vjerujem da ćemo politikama koje ćemo provoditi i odlukama koje ćemo donositi održati ovaj pozitivni imidž koji Hrvatska ima.

A što kaže na činjenicu da su Socijaldemokrati podržali odluku, jer za njih u cijeloj priči nije bilo neustavnosti, ali Grbin i ostali i dalje inzistiraju na tome?

- To je floskula, nitko nije argumentirao o kakvoj se tu neustavnosti radi. Tu "bombicu" u medijski javni prostor ubacio je Milanović. Oni su ga, kao i mnogo puta do sada, nekritički i politički nepromišljeno slijedili. I doveli su se time u sadašnju poziciju. A vezano uz one teze da je HDZ nekoga "lovio" po hodnicima i vršio pritisak, upravo je suprotno. Do prije jedan ili dva dana govorilo se o preko stotinu zastupnika koji će podržati ovu odluku, međutim neki od njih naglo su promijenili svoje mišljenje. Tu mislim na nekoliko zastupnika Domovinskog pokreta i zastupnika Fokusa. Tu su bili ljudi koji su nas uvjeravali da oni smatraju kako je po savjesti da podrže odluku o pomoći Ukrajini. Što se to promijenilo u posljednja dva dana? Ne znam. To je pitanje za njih. Dakle, njihovo kontinuirano optuživanje HDZ-a po načelu "držite lopova", a u stvari sami su ovdje upali u ozbiljnu zamku, pokazuje da oni nisu mijenjali svoje stavove prema onome što HDZ traži, nego su od onoga što je bilo dogovoreno i što se činilo izvjesnim, promijenili svoj stav i bili protiv odluke o pomoći Ukrajini. Postavljam pitanje - tko je to u zadnjim danima na njih utjecao da su oni od podrške odustali i bili protiv te podrške - reče Jandroković.

Na dodatno pitanje ima li indicije - tko bi to mogao biti, Jandroković je kazao:

- O tome ćemo sigurno govoriti u razdoblju koje je pred nama. Posebno mi je zanimljiv Domovinski pokret. Zato što je nekoliko zastupnika iz njihovih redova najavljivalo da će glasati po savjesti, no tijekom jučerašnjeg dana ta je savjest odjednom popustila pod nekom vrstom pritiska. O čemu je riječ pitajte njih i istjerajte to ovaj put na čistac. Očito je na vrhu stranke donesena odluka da svi glasaju jednako, reče netko od novinara, na što je šef Sabora uzvratio: "Postavite pitanje - zašto".

Što se tiče povlačenja prijedloga o povećanju plaća državnim dužnosnicima pa se o njemu danas ipak nije glasalo, Jandroković reče da je to politička odluka, i to dobra. Kako je danas bio posljednji radni dan Sabora u ovoj godini, a ta će stanka u radu trajati sve do 15. siječnja, Jandroković je na pitanje hoće li se u idućih mjesec dana odmoriti, kazao:

- Neću se odmarati jer već od idućeg tjedna počinjemo s obavezama koje su protokolarne. Imat ćemo i stranačke obaveze. Koliko god se nekome sa strane čini kako Sabor staje s radom značajan broj zastupnika radit će i izvan sabornice.

Vezano uz doček nogometaša koji se u nedjelju vraćaju iz katara, kazao je kako su naši nogometaši zaslužili svako poštovanje jer su pokazali kako se bori za svoju domovinu, a pokazali su i nevjerojatnu mentalnu snagu.

- Kada je bilo teško pobijedili su jedan moćni Brazil, u utakmici s Argentinom bila je jedna sumnjiva sudačka odluka koja je prelomila utakmicu. No mi smo opet među četiri najjače svjetske ekipe, borimo se za broncu i vjerujem da možemo ponoviti uspjeh iz 1998. Naravno, da ćemo onda naše nogometaše s radošću i poštovanjem svi dočekati u nedjelju - izjavio je čelnik Sabora.

I na kraju je prokomentirao situaciju koja se dogodila na letu za Dohu kada je došlo do nekog sitnijeg kvara na avionu.

- Bilo je nekoliko minuta nelagode, ali bio sam i u gorim situacijama jer sam se puno vozio zrakoplovima kao ministar vanjskih poslova. Bila je to jedna neugodna situacija koja je trajala nekoliko minuta, ali izvrsnom i profesionalnom reakcijom i pilota i stjuardese sve se vrlo brzo riješilo i sretno smo doputovali u Dohu - reče Jandroković.

Bačić: Ponosan sam što sam danas među 97 zastupnika koji su između zla i dobra izabrali dobro

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić danas je također prokomentirao cijelu tu situaciju.

- Ovaj ishod glasanja svakako nije dobar i neće pridonijeti jačanju međunarodnog ugleda Hrvatske. Prije 30 godina bili smo izloženi sličnoj agresiji kao danas Ukrajina i sada kada smo u stanju i vojno pomoći Ukrajini dio oporbe, nažalost, nije podržao vojnu misiju. Ponosan sam što sam danas među 97 zastupnika koji su između zla i dobra izabrali dobro, koji su između agresora i žrtve birali žrtvu i koji su između slobode i rata birali slobodu - kazao je Bačić zahvalivši svim zastupnicima vladajuće većine, ali i Socijaldemokratima koji su podržali odluku o misiji, kao i IDS-u i ostalim oporbenim zastupnicima koji su stali iza ove odluke.

- Nije me iznenadio stav SDP-a koji je 1990-ih imao određenih posrnuća kada smo odlučivali o vlastitoj sudbini. Nije me iznenadio ni stav Zeleno-lijevog bloka jer sam pratio njihova posrnuća kada smo završavali pregovore s Europskom unijom. No, ono što me razočaralo stav je kvazidomoljuba na desnom političkom spektru koji se busaju u prsa domoljublja, a danas kada je trebalo pokazati solidarnost i empatiju prema narodu koji je izložen najvećoj agresiji nakon Drugog svjetskog rata, sakrili su se u mišju rupu - ocijenio je Bačić dodavši kako oni koji su danas glasali za ovu odluku suosjećaju s Ukrajinom i njihovom žrtvom te su im spremni pomoći, a oni koji odluku nisu podržali pokazali su kako nisu za Ukrajinu.

- Oni koji se zaklinju kako Hrvatski sabor mora biti vrhovno mjesto odlučivanja i vrhovni arbitar i kako je iznad Sabora samo Bog, danas su pokazali da je netko drugi iznad njih, a javnost jako dobro zna tko je to - reče Bačić.

Upitan tko bi bio iznad njih da su uspjeli dosegnuti dvotrećinsku većinu, kazao je pak da brojni zastupnici nisu iskoristili svoje pravo da odlučuju temeljem Ustava i često prozivaju da je Sabor snishodljiv prema Vladi, nema ulogu koju mu je Ustav namijenio i traže da Sabor bude vrhovno mjesto odlučivanja.

- Danas, kada su imali pravo doista biti vrhovni arbitar u političkom životu Hrvatske, sakrili su se u mišju rupu i time jasno pokazali tko i na kakav način promišlja ovlasti i odgovornosti koje je dobio na izborima - uzvratio je Bačić ocijenivši da će moskovski mediji i moskovska politika ovaj trenutak iskoristiti kako bi pokazali da unutar EU postoji pukotina, i to od države i naroda koji nisu bili međunarodno postavljeni da bi onda došli do toga da su danas dosegnuli sve svoje strateške ciljeve.

Bačić je na kraju najavio da će Vlada, bez obzira na ovu odluku, nastaviti pomagati Ukrajini i vojno.

- Znam da su oči Ukrajine danas bile uprte u Hrvatski sabor i citiram Martina Luthera Kinga: "Nećemo pamtiti riječi svojih neprijatelja nego šutnju svojih prijatelja”. To je najbolja poruka onima koji su danas šutjeli - reče Bačić na kraju.

