Jandroković odgovorio na opasku jednog građanina: 'Zašto su saborske fotelje često prazne?'

Mislim da je ponižavajuće za našu državu da nam neke od rasprava u Saboru izgledaju tako kako izgledaju, pritom prije svega mislim na rječnik koji se upotrebljava. Ja bih to riješio tako da bih za zastupnike uveo magareću klupu. Dakle, nema više onog da kad prekrše poslovnik više puta moraju napustiti raspravu, nego bi lijepo svatko od njih do kraja rasprave morao sjesti negdje sa strane gdje god im to već odredite i ostati do samog kraja, bez prava riječi – predložio je u subotu iz fotelje saborskog zastupnika gospodin Mašić.

On je bio tek jedan od više od tisuću posjetitelja koji su jučer sudjelovali na obilježavanju Dana Hrvatskog sabora, koji se održava u spomen na 8. listopada 1991. kada je Sabor donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom SFRJ. Svi građani mogli su bez prethodne najave kroz organizirane ture razgledati mnoge dvorane i druge protokolarne saborske prostorije, susresti se s predsjednikom Sabora te zastupnicima i zastupnicama svih političkih opcija.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U podne je počela i posebna sjednica na kojoj su u zastupničke klupe sjeli obični građani koji su mogli kritizirati ili hvaliti rad Sabora te postavljati pitanja svim prisutnim zastupnicima. Na opasku jednog od posjetitelja kako su saborske fotelje često prazne, predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio je kako je bio u mnogim europskim i svjetskim parlamentima te da popunjenost tamo nije ništa puno bolja ili lošija nego što je to u našem predstavničkom tijelu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

– To je zbog toga što postoje stručnjaci za različita područja. Ako se netko bavi poljoprivredom, a rasprava je o nekom zakonu iz područja sporta ili kulture, nije nužno da je on ovdje jer njegov doprinos toj raspravi neće biti velik. Korisnije je da je on u tom trenutku na nekoj konferenciji ili se priprema za raspravu iz svog područja. Nije dobro da Sabor nije popunjen, ali ne znači da ako neki zastupnik ne sjedi stalno na svom mjestu da nije savjestan – kazao je Jandroković, na što mu je jedna zagrebačka gimnazijalka odgovorila kako se ni njoj ne sviđa fizika, ali svejedno na njoj mora sjediti baš kao i na svim drugim predmetima, unatoč tome što ima i izvannastavne aktivnosti, da bi dobila prolaznu ocjenu. Logično je zaključila – ako mogu učenici, zašto ne bi mogli i zastupnici.

