Jandroković o tvrdnjama da su mrtva tijela bila namještena: Grad Zagreb želi prebaciti odgovornost

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je u subotu, govoreći o slučaju KB Sveti Duh, da treba utvrditi što se točno dogodilo, zašto i tko je kriv. „Prvo treba utvrditi što je istina i utvrditi individualnu odgovornost, zašto se to dogodilo i tko je kriv, nakon toga možemo suditi i ići sa sankcijama“, odgovorio je Jandroković novinarima na zagrebačkom Kaptolu.

Pozvao je i da se ne sudi unaprijed, bez da se utvrde činjenice. „U ovom trenutku ovo izgleda prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, ali nemojmo stalno suditi unaprijed, bez da znamo što se točno dogodilo, treba utvrditi činjenice, a oni koji su do toga doveli svakako trebaju odgovarati“, uzvratio je na tvrdnje iz Grada Zagreba kako imaju indicije da je netko namjerno izvadio tijela umrlih pacijenata iz rashladnih uređaja na pod kako bi ih fotografirao.

Neprihvatljivim drži povezivanje pojedinaca koji naprave nešto nedopušteno sa stranačkom pripadnošću. To povezivanje ljudi, kad nešto naprave, sa stranačkom pripadnošću, ali uglavnom se to veže uz HDZ, kazao je Jandroković upitan za slučaj mladića iz Varaždina koji je osuđen sa krivotvorenje novca, sumnjiči ga se zbog lažnih covid-testova, a navodno je član HDZ-a. Ako je to činio, nije činio zato što je član HDZ-a, (nego) očito zato jer ima kriminalni način razmišljanja i djelovanja, rekao je.

Spomenuo je pritom da su dva zastupnika SDP-a pod kaznenim progonom, da je čelnik SDP-a „muljao“ sa troškovima za odvojeni život, slučaj Sortirnica, slučaj međimurskog župana i glavnog tajnika SDP-a koji je falsificirao potpise, te naglasio kako ne želi govoriti o kolektivnoj odgovornosti. Svatko tko prekrši zakon, neka pojedinačno odgovara, ružno je lijepiti svima drugima odgovornost za ono što čine pojedinci, rekao je Jandroković.

