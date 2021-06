Jandroković: Milanovićeve izjave su neprihvatljive, takvo što treba prestati

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je da u javnom prostoru prestane međusobno optuživanje i vrijeđanje političkih aktera, te poručio kako očekuje da će saborska većina biti stabilna.

„Ne bježim od oštre rasprave, ali smatram da je potpuno nepotrebno da se ona svede ne vrijeđanje i ponižavanje. To nikome ne koristi, šaljemo jako lošu poruku građanima i to treba pod svaku cijenu izbjeći“, rekao je Jandroković nakon saborskog Predsjedništva.

Naglasio je kako su mu neprihvatljive jučerašnje izjave predsjednika države, pa i ona o premijerovim dijagnozama.

„Taj govor je meni neprihvatljiv, mislim da nije ni ispravno, ni primjereno govoriti o nečijem zdravstvenom stanju, pritom se rugajući“, kazao je i napomenuo kako je civilizacijski doseg na govoriti na rugajući način o nečijem zdravlju, fizičkom izgledu, pripadnosti naciji, vjeri. „To je pitanje dobrog odgoja, to mi je potpuno neprihvatljivo, mislim da takvo što treba prestati“, rekao je.

Zašto se javno svađati oko proslave Oluje

Zapitao se pritom i zašto bi se sada javno svađali oko jednog velikog povijesnog dana, kakvo je obilježavanje Oluje.

„Nema potrebe, to je važan dan, obilježit ćemo ga u Kninu, ako postoji ideja da se obilježi negdje drugdje, možemo se i oko toga dogovoriti, no sve to možemo napraviti u normalnoj atmosferi bez, vrijeđanja“, poručio je predsjednik Sabora.

Opetovao je da, unatoč, razlika u mišljenjima, nema potrebe za uvredama. „Naše je mišljenje da to treba ostati u Kninu, predsjednik ima drugo mišljenje, ali ako se ne slažemo u tome, nije potrebno i potpuno je pogrešno vrijeđati onoga tko ima drugačije mišljenje nego ti“, kazao je.

Odgovorio je i trebaju li premijer i predsjednik sjesti i razgovarati o proslavi Oluje. „Za razgovor se trebaju stvoriti preduvjeti, po meni je najvažnije da prestane ta komunikacija koja je uvredljiva, ako ne komuniciramo pristojno onda je nemoguć dogovor oko bilo čega“, rekao je Jandroković i pozvao da se razlike u stajalištima pokušaju riješiti kroz argumentirani dijalog.

„Kad se stvore takvi uvjeti, onda će se vjerojatno održati i sastanak“, naglasio je.

Očekujem da će saborska većina biti stabilna

Upitan za izjavu Radimira Čačića (Reformisti) da će se na glasovanju o rebalansu državnoga proračuna vidjeti postoji li saborska većina, kazao je očekuje da će ona biti stabilna.

„Pred nama je razdoblje iznimno važno za Hrvatsku, puno je pitanja koje trebamo rješavati, vjerujem da će svi kojima je interes građana i Hrvatske na prvom mjestu voditi računa da politička stabilnost jest preduvjet za to, očekujem da će većina biti stabilna“, kazao je.

Kad je riječ o lokalnim koalicijama, pa i onoj u Varaždinskog županiji, ponovio je da HDZ ima načelo supsidijarnosti, dakle da o njima odlučuju lokalne organizacije.

Mladić zaslužuje najoštriju kaznu

Predsjednik Sabora rekao je i kako očekuje najoštriju moguću presudu Ratku Mladiću, krvniku iz Srebrenice. „Nema dovoljne kazne za zločin koji je počinio. Uvjeren sam da će mu Haški sud dati najoštriju kaznu, on to zaslužuje“, kazao je Jandroković.