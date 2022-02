Jandroković: I sabor je dobio četiri puta veći račun za plin. Vlada će morati intervenirati

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković otkrio je u ponedjeljak kako se i Sabor našao među onima koji su dobili osjetno veći račun za plin te poručio da se građanima mora pomoći kad je riječ o cijenama plina, struje i goriva.

I Sabor je dobio čak četiri puta veći račun za plin nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jandroković u emisiji "S Markova trga" Hrvatskog radija, izražavajući zabrinutost zbog poskupljenja tog energenta.

Vlada će morati intervenirati

Objasnio je kako se radi o poremećajima na svjetskom tržištu, koji su se sada odrazili na hrvatsko tržište.

„Vlada će morati povući određene poteze, HEP će morati preuzeti veću ulogu nego do sada, očito je da ulazimo u područje većeg državnog intervencionizma nego smo se naučili u zadnjih nekoliko desetljeća“, kazao je.

„Moramo u ovom trenutku pomoći našim građanima, a to je moguće jedino kroz određenu razinu državne intervencije“, poručio je predsjednik Sabora dodavši kako će Vlada vjerojatno već danas reagirati na cijene goriva.

Jandroković je rekao da ga još uvijek nisu kontaktirali iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje istražuje poveznicu između njega i poduzetnika Vedrana Gajskog.

Nisu me kontaktirali, odgovorit ću na sva njihova pitanja, kazao je Jandroković ističući kako je u slučaju Gajskog sve napravio u skladu sa zakonom i postupanjem saborskog zastupnika.

„Čovjek mi nije nikakav bliski prijatelj i u konačnici ta moja tzv. intervencija završila je tako da je on ovršen, izbačen iz lokala i sada se tuži s državom“, ustvrdio je.

Jandroković ističe kako je bitno da u tom slučaju „nema intervencije, lobiranja, urgiranja“, odnosno da se radi o onome što svaki saborski zastupnik napravi kad mu se obrati građanin.

„To sam napravio u ovom slučaju i napravio bih to ponovno, bilo da se radi o poznaniku, prijatelju ili nekomu koga ne poznajem“, naglasio je i opetovao da mu Gajski nije kum, ni rođak niti su poslovno povezani.

Djeca nam idu zajedno u školu, odnosi nam nisu bliski, korektni su. Priroda našeg odnosa nema veze s mojim postupanjem, napravio sam ono što bih napravio u svakoj drugoj situaciji kad mi se neko obrati, a ima logičnu priču u kojoj se smatra oštećenim, kazao je.

Odbacio je spekulacije da mu je premijer Andrej Plenković zamjerio zbog te intervencije i da su im odnosi zahladili.

"Pokušava se na niz načina dovesti do toga da unutar HDZ-a dođe do sukoba, konfrontacija, stvara se dojam u javnosti da je tako, no to jednostavno nije istina", kaže Jandroković.

Najavio je kako će Sabor sasvim sigurno o povjerenju ministru graditeljstva Darku Horvatu raspravljati do kraja veljače. Vlada je dala svoj odgovor, stečeni su uvjeti, istaknuo je.

Obnova saborske zgrade

Kad je riječ o obnovi od potresa, podsjetio je kako je prošli tjedan počela obnova na Banovini, a mora se učiniti sve da do kraja godine ljudi napuste kontejnere i smjeste se u svojim ili u objektima koji nisu kontejnerskog tipa.

Za obnovu saborske zgrade, za što je iz EU-a bespovratno odobreno više od 80 milijuna kuna, raspisan je natječaj na koji su se javila četiri poduzeća.

„Očekujem da ćemo uskoro donijeti odluku o tome tko je najpovoljniji ponuditelj, nadam se da će krenuti obnova“, kazao je predsjednik Sabora.

>> VIDEO Ministar Tomislav Ćorić komentirao Inu i Damira Vanđelića